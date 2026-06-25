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SANTA BÁRBARA, CA – 25 de junio de 2026

Resultados del impuesto de ocupación transitoria en la Ciudad de Santa Bárbara – 31 de mayo 2026

La Ciudad de Santa Bárbara recaudó $3.4 millones en Impuestos de Ocupación Transitoria (TOT) en mayo de 2026, el undécimo mes en el año fiscal de la Ciudad.

En lo que va de año, la Ciudad ha recaudado $34.2 millones en TOT general, de los cuales aproximadamente $30.1 millones provienen de hoteles y $4.1 millones de alquileres a corto plazo. A la fecha, los ingresos totales por concepto de TOT se sitúan un 7.3% por encima del presupuesto.

El Impuesto de Ocupación Transitoria (TOT) es un impuesto que grava a los huéspedes “transitorios” que se alojan en cualquier hotel, posada, motel u otro establecimiento comercial de alojamiento por un periodo inferior a 30 días.

El presupuesto adoptado por la Ciudad para el TOT, considerando todos los fondos, es de $35.5 millones, de los cuales $29.5 millones están asignados al Fondo General.

Consulte la tabla del Impuesto de Ocupación Transitoria. El tipo impositivo del TOT en la Ciudad es del 12.0 %, de los cuales el 10.0 % se destina al Fondo General de la Ciudad y el 2.0 % restante al Fondo de Arroyos y Agua Limpia.

Para obtener más datos financieros actuales e históricos, visite la página web de Presupuestos e Informes de la Ciudad.