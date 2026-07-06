Goleta celebra el 250 aniversario de Estados Unidos con un Show de Drones del 4 de julio

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Doscientos cincuenta drones iluminaron el cielo para celebrar el 250º aniversario de Estados Unidos el 4 de julio de 2026, en el estadio de fútbol americano de Dos Pueblos High School (7266 Alameda Avenue) en Goleta. De vuelta por demanda popular, más de 4,000 personas acudieron al segundo evento del Espectáculo de Luces con Drones de Goleta. Ve las fotos aquí y mantente al pendiente para nuestro video resumen.

Saxophonist Gerry Smith Jr. and DJ Darla Bea | Credit: Courtesy

Las puertas abrieron a las 6:00 p.m. con la música de la DJ galardonada Darla Bea, acompañada por el saxofonista Gerry Smith Jr., quienes entretuvieron al público durante horas antes de que los drones despegaran. El instructor de baile Tin Lee mantuvo la pista de baile animada, con personas de todas las edades participando, algunas aprendiendo nuevos pasos o uniéndose a la conga.

Attendees dancing with instructor Tin Lee | Credit: Courtesy

Las personas disfrutaron de juegos de feria, juegos inflables, burbujas, un fotomatón, pinta caras y otras actividades gratuitas antes del show. Muchos extendieron mantas y sillas en el campo, mientras otros encontraron lugar en las gradas. Los asistentes llevaron sus propios picnics o compraron comida de camiones locales. Como novedad este año, se vendieron 150 asientos reservados como recaudación de fondos del evento. Los asientos reservados también fueron proporcionados a los patrocinadores del evento, muchos de los cuales regresaron por segundo año.

Attendees at 2026 Drone Light Show event | Credit: Gareth Kelly

Santa Barbara Airbus nuevamente proporcionó servicio gratuito de transporte, llevando a 467 asistentes (un aumento de los aproximadamente 400 pasajeros en 2025) entre Camino Real Marketplace y Dos Pueblos High School. Otros patrocinadores principales que ayudaron a la Ciudad a realizar este evento incluyeron a Yardi, Ergomotion, el Aeropuerto de Santa Bárbara, el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara y, nuevos este año, Honda, Acura y Toyota de Santa Bárbara ubicados en Old Town Goleta.

Cincuenta voluntarios comunitarios con camisetas rojas del Show de Drones trabajaron con el personal de la Ciudad y el equipo de la organizadora del evento, Olivia Sorgman, para dar la bienvenida a los invitados, apoyar a los asistentes y asegurar que la noche transcurriera sin retrasos.

Councilmember Luz Reyes-Martín (1st District), 2026 Teen Star Santa Barbara Brynn Wood, Councilmember (James Kyriaco 2nd District), 2nd grader Eliana, Mayor Pro Tempore Jennifer Smith (3rd District) and Stuart Kasdin (4th District) | Credit: Courtesy

Local representatives from the Army, Navy and Marines | Credit: Courtesy

Algunos de los momentos destacados de la noche incluyeron a Eliana, de 8 años, estudiante de segundo grado de la primaria de Isla Vista, animando al público; un mensaje de bienvenida de la alcaldesa pro tempore Jennifer Smith y del Concejo Municipal de Goleta; presentaciones de la ganadora Teen Star Santa Bárbara 2026, Brynn Wood, quien interpretó “Take Me Home, Country Roads” y el “Himno Nacional de Estados Unidos”. La noche incluyó un homenaje especial a todas las personas que han servido y que actualmente sirven a nuestro país. Representantes locales del Ejército, la Marina y los Marines recibieron una entusiasta ovación del público.

El show de drones de 12 minutos, presentado por Sky Elements, combinó música sincronizada con imágenes patrióticas y diseños inspirados en Goleta. Entre los favoritos del público estuvieron una imagen de “Go Goleta” y un águila en vuelo.

Eagle in drone lights | Credit: Ashton Belding

El evento comunitario gratuito fue posible gracias al generoso apoyo de negocios y organizaciones locales, que en conjunto aportaron más de $130,000 para asociarse con la Ciudad y traer de vuelta esta celebración por segundo año. La Ciudad reconoce con gratitud a los siguientes patrocinadores por hacer posible este evento:

Platino : Yardi

: Yardi Oro: Ergomotion, Inc., Santa Barbara Airbus, Aeropuerto de Santa Bárbara, Santa Bárbara Honda, Acura & Toyota y Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara

Ergomotion, Inc., Santa Barbara Airbus, Aeropuerto de Santa Bárbara, Santa Bárbara Honda, Acura & Toyota y Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara Plata: Camino Real Marketplace, Deckers Brands, MarBorg Industries, Teledyne FLIR y UCSB Athletics

Camino Real Marketplace, Deckers Brands, MarBorg Industries, Teledyne FLIR y UCSB Athletics Bronce: Distrito de Control de la Contaminación del Aire, Community West Bank, Familia Eng- Denbaars, Fuel Depot & Point Market, Sociedad Histórica del Valle de Goleta y True North Wealth Management

Distrito de Control de la Contaminación del Aire, Community West Bank, Familia Eng- Denbaars, Fuel Depot & Point Market, Sociedad Histórica del Valle de Goleta y True North Wealth Management Socios Comunitarios: American Riviera Bank, Best, Best & Krieger, Familia Cederlof, Central Coast Community Energy, Cottage Health, Dos Pueblos High School, Greater Santa Barbara Lions Club, KeyPoint Credit Union, Leonardo DRS, Santa Barbara News-Press, SEE International, Southern California Edison, Sun Coast Rentals, Visit Santa Barbara y The Water Store

Además de la extensa coordinación del personal, la Ciudad asignó $15,000 para el evento. Ya se está trabajando en la planificación de 2027, y la Ciudad está buscando socios, ya que el tamaño y alcance de la celebración del próximo año dependerán del apoyo de patrocinadores comunitarios.

Aunque hay muchas personas a quienes agradecer, aquí van solo algunas a quienes queremos expresar nuestra gratitud: DPHS por hospedarnos y Alfredo Peralta de Stratus Streaming por el sonido y el escenario. También un agradecimiento especial al Departamento de Policía de Goleta, American Medical Response y SecurePro por ayudar a garantizar la seguridad de todos.

Agradecemos a todas las personas que asistieron, fueron voluntarias, patrocinaron y ayudaron a hacer posible esta celebración. Juntos, la comunidad creó una celebración inolvidable del Día de la Independencia en honor al 250 aniversario de Estados Unidos, y la Ciudad espera seguir construyendo sobre este éxito en 2027.