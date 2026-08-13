Cambios en el servicio de autobuses de MTD, las reducciones programadas comienzan el lunes 17 de Agosto

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SANTA BÁRBARA – Tras un proceso de consulta pública realizado en la primavera y una decisión de la Junta Directiva tomada en mayo de 2026, los cambios en el servicio de autobuses de Santa Barbara MTD entrarán en vigor al inicio de la jornada del lunes 17 de agosto de 2026.

Ante un déficit presupuestario creciente y la proximidad de una crisis fiscal crítica, estas medidas representan una reducción del 3,6 % en el servicio. El déficit se debe en gran medida a cambios derivados del Censo de 2020, los cuales provocaron la pérdida del 30 % de los fondos federales para operaciones de la agencia. Aun con estas reducciones, MTD enfrenta un déficit de 4,9 millones de dólares para el año fiscal 2026-27. Si bien actualmente se dispone de fondos de asistencia federal por la pandemia para cubrir dicha brecha, estos recursos se están agotando a medida que el déficit aumenta de cara a los próximos años. A continuación, se presenta una tabla con la descripción de estos cambios:

Los detalles de los cambios en el servicio pueden consultarse en http://www.sbmtd.gov/servicechanges y la guía completa de los nuevos horarios está disponible en línea aquí.

Para cualquier consulta sobre los cambios, el público puede comunicarse con Santa Barbara MTD llamando al 805-963-3366 o enviando un correo electrónico a info1@sbmtd.gov.