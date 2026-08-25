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El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una Advertencia de Bandera Roja para las montañas del interior del condado de Santa Bárbara y las cordilleras cercanas, así como para el valle de Cuyama, vigente desde las 10 a.m. del martes 25 de agosto hasta las 3 p.m. del viernes 28 de agosto de 2026, debido al calor extremo, la inestabilidad, las condiciones secas y los fuertes vientos en algunas zonas.

Una Advertencia de Bandera Roja indica que las condiciones meteorológicas críticas para incendios están ocurriendo o se desarrollarán en breve. La combinación de vientos fuertes, combustibles secos, baja humedad y temperaturas cálidas puede provocar ignición rápida y comportamiento extremo del fuego, lo que representa una amenaza para vidas y propiedades.

Preocupaciones adicionales por condiciones climáticas favorables para incendios – Parte sur del condado de Santa Bárbara

También se espera que las condiciones climáticas favorables para incendios pasen a un nivel crítico breve en toda la parte sur del condado de Santa Bárbara desde el final de la tarde hasta la noche, desde hoy hasta la noche del sábado, debido a las ráfagas de viento «Sundowner» combinadas con condiciones de calor y sequedad. Se espera que los vientos «Sundowner» alcancen su máxima intensidad el martes por la noche y el sábado por la noche, con vientos sostenidos de 15 a 30 mph y ráfagas de 30 a 45 mph, especialmente cerca de Gaviota, Refugio y la zona del paso de San Marcos, extendiéndose hacia la cordillera oriental de Santa Ynez y las colinas adyacentes.

Detalles del Pronóstico:

Temperaturas: Se esperan máximas de 100 a 110 °F en los valles del interior y las zonas bajas de las montañas; es posible que se alcancen temperaturas de 90 a 100 °F en el sur del condado de Santa Bárbara debido a los vientos «Sundowner».

Se esperan máximas de 100 a 110 °F en los valles del interior y las zonas bajas de las montañas; es posible que se alcancen temperaturas de 90 a 100 °F en el sur del condado de Santa Bárbara debido a los vientos «Sundowner». Humedad: Se esperan mínimos de 10 a 20 % en las montañas, los valles y el valle de Cuyama; en ocasiones, de 10 a 25 % debido a los vientos «Sundowner» en el sur del condado de Santa Bárbara.

Se esperan mínimos de 10 a 20 % en las montañas, los valles y el valle de Cuyama; en ocasiones, de 10 a 25 % debido a los vientos «Sundowner» en el sur del condado de Santa Bárbara. Vientos: En las áreas del interior, del suroeste al norte a una velocidad de 10–20 mph, con ráfagas de 20–30 mph. En el sur del condado de Santa Bárbara: vientos

En las áreas del interior, del suroeste al norte a una velocidad de 10–20 mph, con ráfagas de 20–30 mph. En el sur del condado de Santa Bárbara: vientos «Sundowner» de 15–30 mph, con ráfagas de 30–45 mph durante los momentos de mayor intensidad al atardecer.

Recordatorios de Seguridad para el Público:

Tenga un plan de evacuación con al menos dos rutas de salida.

Revise la guía de preparación “¡Preparados, listos, ya!” en: https://sbcfire.com/ready-set- go

Regístrese para recibir alertas de emergencia en: https://www.readysbc.org/es

Evite el uso de herramientas que produzcan chispas en áreas con pasto seco o matorrales.

Reporte humo o fuego de inmediato llamando al 911. Esté preparado para dar su ubicación exacta.

Evite caminar o realizar actividades en senderos durante el periodo de la Advertencia de Bandera Roja.

Reporte cualquier actividad o persona sospechosa a las autoridades locales.



El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara está monitoreando activamente las condiciones y coordinando recursos de respuesta. Se proporcionarán actualizaciones según sea necesario.