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SANTA BÁRBARA, CA – 10 de noviembre de 2026

El 10 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 7:30 a.m., oficiales del Departamento de Policía de Santa Bárbara respondieron al área de calle Garden y E. Cabrillo Boulevard tras recibir un reporte sobre un individuo que acababa de cometer una agresión física.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron al sospechoso cerca de Calle César Chávez y la playa. Cuando intentaron establecer contacto con él, el individuo huyó hacia el océano, ingresó en un conducto de drenaje y se negó a entregarse o cumplir con las órdenes de los oficiales.

Durante el incidente, nadadores de rescate del Departamento de Bomberos de Santa Bárbara y personal de la Patrulla Portuaria de Santa Bárbara brindaron asistencia. Además, integrantes del Equipo de Respuesta y Negociación en Crisis y del Equipo de Evaluación de Salud Mental de Respuesta Conjunta del Departamento de Policía de Santa Bárbara también acudieron al lugar.

A pesar de los numerosos intentos de los equipos de emergencia, el individuo se negó a salir del océano durante aproximadamente cuatro horas. Finalmente, los oficiales ingresaron al agua y lograron detenerlo de manera segura, sin que se produjeran más incidentes.

El individuo fue identificado como Leonardo Silvestre Castro, de 31 años, residente de Santa Bárbara. Fue trasladado al Hospital Cottage para una evaluación médica y posteriormente a la Cárcel del Condado de Santa Bárbara, donde fue ingresado por varios cargos de delitos menores y un delito grave.