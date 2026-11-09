Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BARBARA, CA – 9 de Noviembre del 2026

El Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia de la Ciudad de Santa Bárbara y MarBorg Industries llevarán a cabo un evento gratuito de Recolección de Residuos Domésticos Peligrosos el Sábado 14 de Noviembre, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en el estacionamiento Lote 2-C del Santa Barbara City College (estacionamiento del Estadio La Playa). Se invita a los residentes de la Ciudad de Santa Bárbara a aprovechar esta oportunidad para desechar de manera segura los residuos domésticos peligrosos.

“Nuestro último evento de recolección de residuos domésticos peligrosos del año es una excelente oportunidad para que los miembros de la comunidad desechen de manera segura los residuos domésticos peligrosos que ya no necesitan y eviten que estos materiales contaminen nuestro medio ambiente”, comentó Julie Lawrence, Gerente de Clean Community. “Al participar en nuestro evento gratuito de recolección, los miembros de la comunidad desempeñan un papel fundamental en la protección de nuestra comunidad, al evitar que los materiales peligrosos terminen en el relleno sanitario o sean desechados ilegalmente de cualquier otra manera”.

Evento de Recolección de Desechos Domésticos Peligrosos

Sábado, 14 de Noviembre de 2026

De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Lote 2-C del City College de Santa Bárbara (136 Loma Alta Dr.)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Los materiales aceptados: anticongelante, baterías, aceite de motor usado y filtros, pintura (a base de látex, aceite, tintes, etc.), focos fluorescentes, productos de limpieza y productos químicos para el jardín.

Instrucciones para los Residentes

Para ayudar a garantizar un proceso de recolección seguro y eficiente, se pide a los residentes que sigan estas instrucciones:

Reúna los materiales en una caja de cartón o recipiente de plástico de no más de 5 galones.

Siempre que sea posible, mantenga los materiales en sus envases originales y etiquetados.

Coloque los envases en posición vertical dentro de una caja de cartón resistente.

No mezcle los materiales, transporte envases abiertos ni apile los artículos.

Mantenga los materiales asegurados en la cajuela o en el área de almacenamiento trasera del vehículo.

Limite la cantidad de residuos a 15 galones o 125 libras por viaje.

Permanezca dentro de su vehículo mientras se descargan los materiales durante el evento.

Para obtener más detalles sobre el evento de recolección de residuos domésticos peligrosos y conocer qué artículos serán aceptados, comuníquese con MarBorg al (805) 963-1852.

Para obtener más información sobre los programas y servicios de la División de Clean Community, incluidas las opciones disponibles durante todo el año para desechar residuos domésticos peligrosos, visite Clean Community (SantaBarbaraCA.gov/CleanCommunity).

Importante: Este evento es exclusivamente para residentes de la Ciudad de Santa Bárbara. No se aceptarán residuos comerciales.