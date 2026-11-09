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CONDADO DE SANTA BARBARA, Calif. — Desde inversiones en transporte hasta decisiones  de planificación regional, la participación del público ayuda a la Asociación de Gobiernos del  Condado de Santa Bárbara (SBCAG por sus siglas en inglés) a comprender las prioridades de la  comunidad y a tomar decisiones informadas. Ahora, la agencia invita al público a revisar un plan  actualizado que establece qué puede esperar el público al participar en esas decisiones.

El borrador del Plan de Participación Pública describe cómo SBCAG informará, involucrará y  recabará opiniones de las comunidades de todo el condado de Santa Bárbara. El plan está  disponible para revisión pública hasta el 29 de diciembre en http://www.sbcag.org/ppp.&nbsp;

El plan tiene tres objetivos: un compromiso con el público, una guía práctica para el personal de  SBCAG y un marco para cumplir con los requisitos federales y estatales de participación pública.  Reconoce que la participación significativa no es igual para todos y que las oportunidades de  participación deben reflejar a las personas, las comunidades y las decisiones involucradas. 

“La participación pública va más allá de celebrar reuniones o recabar comentarios”, afirmó la  directora de Asuntos Gubernamentales e Información Pública, Lauren Bianchi Klemann. “Se trata  de garantizar que las personas tengan la oportunidad de comprender las decisiones, compartir lo  que es importante para sus comunidades y saber cómo se tomó en cuenta su opinión”. 

Esta actualización se basa en una revisión de las prácticas de participación existentes y en los  comentarios de los miembros de la comunidad y las partes interesadas. Una encuesta pública  realizada en octubre, con más de 200 participantes, reveló que las encuestas en línea y las  comunicaciones por correo electrónico eran las formas preferidas de participar y recibir  información, mientras que los conflictos de horarios y la falta de tiempo constituían obstáculos  comunes. Aunque no es estadísticamente representativa, la retroalimentación proporcionó  información útil sobre las preferencias y los desafíos en materia de participación. 

Organizado en seis capítulos, el borrador del plan presenta las responsabilidades regionales de la  SBCAG, explica cómo se integra la opinión pública en la toma de decisiones y establece principios  para una participación accesible y significativa. Un completo conjunto de herramientas de  participación pública ofrece estrategias que van desde eventos comunitarios y encuestas hasta  herramientas digitales y actividades de divulgación específicas. El plan también aborda enfoques  para llegar a diferentes comunidades y evaluar la eficacia de los esfuerzos de participación pública.

El público puede consultar el borrador del plan en línea en http://www.sbcag.org/ppp o, previa cita, en  las oficinas de SBCAG, ubicadas en 260 N. San Antonio Road, Suite B, Santa Bárbara, de lunes a  viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Llame al (805) 600-4477 para programar una cita. 

Se aceptarán comentarios por escrito hasta las 5 p. m. del martes 29 de diciembre de 2026, por  correo electrónico a info@sbcag.org o por correo postal a SBCAG, 260 N. San Antonio Road,  Suite B, Santa Bárbara, CA 93110. 

SBCAG también organizará una reunión virtual con las partes interesadas el jueves 12 de  noviembre, de 10:00 a 11:30 a. m.  

Se han programado otras oportunidades para que el público presente sus comentarios durante las  reuniones del Comité de Planificación Subregional del Condado del Norte y la Costa Sur el 13 de  enero, así como en la audiencia pública de la Junta Directiva de la SBCAG el 21 de enero. Los  detalles de las reuniones y la información sobre la participación a distancia estarán disponibles al  menos 72 horas antes de cada reunión en http://www.sbcag.org.&nbsp;

Se ofrecen adaptaciones razonables e interpretación al español previa solicitud llamando al (805)  600-4477. Las solicitudes de adaptaciones para las reuniones deben realizarse con al menos 48  horas de anticipación. 

Tue Nov 10, 2026 | 02:56am
https://www.independent.com/2026/11/09/sbcag-publica-el-borrador-del-plan-de-participacion-publica-para-su-revision-por-parte-de-la-comunidad/

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