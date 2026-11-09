Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

QUÉ: Quema prescrita de 260 acres de matorral y sotobosque de robles.

CUÁNDO: Del 9 al 13 de noviembre, dependiendo de las condiciones.

DÓNDE: Cerca de la carretera de Tepusquet, en el cañón de Tepusquet, al este de Santa María.

POR QUÉ: Estas quemas forman parte de una iniciativa de control continuo destinada a contener la vegetación no nativa y a establecer una vegetación nativa de matorral en los acantilados. Las quemas prescritas queman con menos intensas que los incendios forestales y pueden ayudar a evitar su avance. La quema se llevará a cabo cuando las condiciones meteorológicas sean más favorables para desviar el humo lejos de los centros de población.

QUIÉN: Esta quema prescrita está planificada y coordinada por el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, junto con el APCD del Condado de Santa Bárbara, el APCD del Condado de San Luis Obispo, el APCD del Valle de San Joaquín, el APCD del Condado de Ventura y la Junta de Recursos del Aire de California, para minimizar los impactos en la calidad del aire.

PRECAUCIONES DE SALUD: Si huele a humo, tome precauciones y actúe con sentido común para reducir cualquier efecto negativo para la salud, limitando las actividades al aire libre. Cuando huela a humo o sea visible en su zona, evite realizar actividades extenuantes al aire libre y permanezca en el interior tanto como sea posible. Estas precauciones son especialmente importantes para los niños, las personas mayores y las personas con afecciones cardíacas y pulmonares. Si es sensible al humo, considere la posibilidad de trasladarse temporalmente a otro lugar y cerrar todas las puertas y ventanas el día de la quema. Los síntomas de la exposición al humo pueden incluir tos, sibilancias, falta de aire o dificultad para respirar, opresión o dolor en el pecho, náuseas y fatiga inusual o mareos. Tenga cuidado al conducir cerca de quemas prescritas.

Se instalará un monitor de aire portátil en la zona para monitorear las condiciones de la calidad del aire.

Esta quema depende de que las condiciones meteorológicas y de calidad del aire sean favorables para la dispersión del humo. Si las condiciones no son las deseadas, la quema se reprogramará.

¡NUEVO! Puede ver toda la información disponible sobre esta quema prescrita, así como sobre las quemas prescritas futuras y pasadas, en el nuevo mapa de quemas prescritas del APCD: https://rxburns.ourair.org/. Más información sobre el mapa de quemas prescritas:

http://www.OurAir.org/wp-content/uploads/102026-RxBurnsMap-Spanish.pdf