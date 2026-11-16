Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 13 de noviembre de 2026

El Departamento de Policía de Santa Bárbara invita a los miembros de la comunidad a compartir un café con los oficiales durante el evnto Coffee with a Cop el jueves 19 de noviembre de 2026, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., en Starbucks, ubicado en 402 N. Milpas Street, en Santa Bárbara.

Coffee with a Cop ofrece a los residentes la oportunidad de conocer y conversar con los oficiales de policía locales en un ambiente informal y personal mientras disfrutan de una taza de café. Ya sea para hacer preguntas, hablar sobre inquietudes relacionadas sobre sus vecindarios o simplemente acercarse para conocer a los oficiales. Lo oficiales estarán disponibles para escuchar, intercambiar puntos de vista y conversar con los asistentes.

Coffee with a Cop

Jueves 19 de noviembre de 2026

9:00 a.m. to 10:00 a.m.

Starbucks, 402 N. Milpas St.

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Sin una agenda formal ni presentaciones programadas, este evento busca crear un espacio para fomentar diálogo abierto y fortalecer las relaciones positivas entre la policía y la comunidad.

Gracias al generoso apoyo de Starbucks, los asistentes podrán disfrutar de café y productos de panadería gratuitos durante el evento.