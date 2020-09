Voices What’s Next for Santa Barbara County Schools Red Tier Means In-Person Instruction After Two Weeks Go By

Today marks an important, positive milestone for Santa Barbara County. Through our community’s collective efforts, we have moved from the purple tier to the red tier as identified by California’s Blueprint for a Safer Economy. This change will loosen some restrictions for specific industry sectors, and once our county remains in the red tier for two additional weeks, it will mean that all schools will have the opportunity to reopen to in-person instruction.

Dr. Susan Salcido | Credit: Luis Medina

Moving into the red tier means we are one step closer to having all students and staff back together in classrooms. We look forward to being able to address, in-person, critical needs for students and families, support the mental health of students and staff, and provide rich teaching, learning, and socialization for our youth.

Some Santa Barbara County schools have already reopened while in the purple tier through the California Department of Public Health’s elementary school waiver process for grades TK-6 (transitional kindergarten through sixth grade). Other school districts have been approved to serve limited student groups in small cohorts. Still, other districts have announced or are considering plans for a later reopening toward the end of this calendar year, at the semester break, or when the county moves into the subsequent orange tier.

With health and safety as our top priority, each of our county’s 20 school districts, charter schools, and Santa Barbara County Education Office-operated schools and programs will continue to gather input and plan for reopening in accordance with guidance from the state and local health departments.

Districts and schools may move at different paces as their governing boards carefully consider local factors, including regional COVID-19 data, the size and grade levels of the student body, the ability to physically distance within facilities, transportation, and the health and safety of students and staff. It is important that we learn from schools that have already opened, and move toward in-person schooling with optimism, careful planning, and deliberate focus on the details that impact the health and safety of the youth, families, employees, and community members throughout our county.

Our whole community contributed to the recent improvements in our county’s data, which inspire feelings of hope, optimism, and accomplishment. As good as it feels to celebrate this success, let’s do our part to keep us from falling back into a more restrictive tier, and to move us to the next one. We need to maintain our focus on frequent handwashing, wearing our face coverings, and maintaining physical distancing.

Santa Barbara County has shown tremendous perseverance and resilience in the face of numerous changes and challenges. We have proven time and time again that together, as partners, we can overcome what can feel overwhelming. As we enter into this next tier, let’s acknowledge our positive steps forward while remaining committed to doing all we can to further our progress toward a safe reopening throughout Santa Barbara County.

De la Superindendenta, la Dra. Susan Salcido

El condado de Santa Barbara pasa al nivel rojo

Lo que sigue para las escuelas

Hoy día marca un hito importante y positivo para el condado de Santa Barbara. A través de los esfuerzos colectivos de nuestra comunidad, hemos pasado del nivel morado al nivel rojo del Plan para una economía más segura de California. Este cambio relajará algunas restricciones en sectores específicos de la economía, y una vez que nuestro condado permanezca en el nivel rojo durante dos semanas adicionales, todas las escuelas tendrán la oportunidad de volver a abrir y dar clases en persona.

Pasar al nivel rojo quiere decir que estamos a un paso más cerca de volver a tener a todos los estudiantes y el personal en los salones de clases. Estamos deseosos de poder abordar las necesidades críticas de los estudiantes y sus familias en persona, poder apoyar la salud mental de los estudiantes y el personal, y ofrecer una formación, aprendizaje, y socialización productiva para nuestros jóvenes.

Algunas escuelas del Condado de Santa Barbara volvieron a abrir sus puertas mientras estuvimos en el nivel morado gracias al proceso de exención para las escuelas primarias de grados TK a 6 del Departamento de Salud Pública de California. Otros distritos escolares han sido aprobados para servir a los estudiantes en pequeños grupos. Y aún, otros distritos han planeado o anunciado que volverán a abrir un poco mas tarde ya sea a fines de este año, en el descanso del semestre, o cuando el condado pase al siguiente nivel naranja.

Con la salud y la seguridad como nuestra máxima prioridad, cada uno de los 20 distritos escolares de nuestro condado, las escuelas semiautónomas y las escuelas y programas operados por la Oficina de Educación del Condado de Santa Barbara seguirán reuniendo información y planeando cómo volver a abrir según las recomendaciones de los departamentos de salud pública del estado y a nivel local.

Los distritos y las escuelas se moverán a distintos ritmos según las juntas directivas tomen en cuenta de manera cuidadosa los siguientes factores a nivel local: los números regionales de casos de COVID-19, el tamaño y los niveles de grado del cuerpo estudiantil, la capacidad de respetar la distancia física dentro de las instalaciones, el transporte, y la salud y seguridad de los estudiantes y el personal. Es importante que aprendamos de las escuelas que ya han abierto, y avancemos hacia la instrucción en persona con optimismo, una planificación cuidadosa y un enfoque deliberado en los detalles que afectan a la salud y seguridad de los jóvenes, familias, empleados y miembros de la comunidad en todo nuestro condado.

Nuestra comunidad entera contribuyó a las recientes mejoras en los casos de Covid-19 de nuestro condado, lo cual inspira la esperanza, el optimismo y el éxito. Por muy bueno que se siente celebrar este logro, sigamos haciendo nuestra parte para evitar que volvamos a recaer a un nivel más restrictivo, y para que sigamos progresando hacia un nivel de casos más bajo. Tenemos que mantener nuestro enfoque en lavarnos las manos pon frecuencia, usar nuestras mascarillas y mantener el distanciamiento físico.

El condado de Santa Barbara ha demostrado una enorme perseverancia y resiliencia frente a numerosos cambios y desafíos. Hemos demostrado una y otra vez que juntos, en colaboración, podemos superar algo abrumador. Al entrar al siguiente nivel, reconozcamos los pasos positivos que hemos dado hacia adelante y sigamos comprometidos en hacer todo lo posible para seguir progresando hacia a una reapertura segura de todo el condado de Santa Bárbara.

Every day, the staff of the Santa Barbara Independent works hard to sort out truth from rumor and keep you informed of what’s happening across the entire Santa Barbara community. Now there’s a way to directly enable these efforts. Support the Independent by making a direct contribution or with a subscription to Indy+.

Add to Favorites