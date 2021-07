El APCD del Condado de Santa Barbara Anuncia una Inversión de Casi $5 Millones para Instalar Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos

More Like This

La motivación para aumentar la infraestructura de estaciones de carga de VE en toda California está alineada con los objetivos estatales relacionados con los vehículos que no producen emisiones (zero emission vehicles, ZEV): contar con 1,5 millones de ZEV en las carreteras y 250 000 estaciones de carga para 2025, y con 5 millones de ZEV para 2030. También se estableció el objetivo de que, para 2035, todos los nuevos automóviles, camiones y vehículos utilitarios de carga liviana vendidos sean ZEV. La California Energy Commission seleccionó las áreas para el proyecto regional CALeVIP después de analizar dónde debían cerrarse brechas en la infraestructura de estaciones de carga, a medida que nos acercamos a esos años objetivo. Los automóviles de pasajeros y los camiones representan una cantidad significativa de contaminación, gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, por lo que cambiar los vehículos de pasajeros alimentados con gasolina y diésel por versiones que no producen emisiones genera grandes beneficios ambientales.

