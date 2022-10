El Mes de Concientización Sobre el Sueño Seguro y SMSI

More Like This

Cada año, alrededor de 3.400 bebés en los Estados Unidos mueren a causa de muertes súbitas inesperadas de bebés. A pesar de las disminuciones en las tasas de SMSI y otras muertes infantiles relacionadas con el sueño, el SMSI todavía representa aproximadamente el 41% de las muertes súbitas inesperadas de lactantes, y los bebés de etnias no hispanas de indios americanos / nativos de Alaska, negros no hispanos y nativos hawaianos / otros isleños del Pacífico no hispanos se ven afectados de manera desproporcionada. Muchos bebés se colocan para dormir con ropa de cama que tiene el potencial de asfixia y aumenta el riesgo de SMSI.

