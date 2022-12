Transición de temporada de alto riesgo de incendios a una temporada de preparación en el invierno Información sobre el programa de permisos de quema￼

More Like This

El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara y el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (APCD) trabajan en colaboración para determinar los días apropiados para quemas. La designación de un día de quema permisivo se aplica solo a los titulares del permiso de quema actuales. No otorga permiso para ninguna actividad de quema que no sea autorizada. Los días de quema están determinados por la época del año y el clima. Es preferible quemar durante los meses del invierno cuando la humedad del combustible es alta y las temperaturas bajas. Además, la capacidad del humo para mezclarse con la atmósfera es crítica. No se recomienda condiciones de alta presión estables para quemar debido a la incapacidad de que el humo se disiparse fácilmente. Los fuertes vientos pronosticados también pueden suspender la quema. Nunca se permite quemar los domingos o días festivos. Cada día, el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara anuncia en una línea telefónica grabada si se permite la quemas con permiso. El público puede determinar si es un día de quema permitido llamando al (805) 686-8177 o visitando la página de internet del departamento en www.sbcfire.com/permit-burning .

