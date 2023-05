Core Spaces Misleads Isla Vista Tenants to Get Them to Move Out

Core Spaces issued a notification to hundreds of Isla Vista tenants that included misleading information about the county’s recently amended just cause ordinance. The notice, issued to residents of CBC and The Sweeps apartment buildings (dated April 28, 2023), did not include any reference to the amendments made to the county ordinance, which says that its protections apply to any eviction lawsuit initiated after April 6, 2023.

In its April 6 special meeting, the County Board of Supervisors declared its intent to add additional procedural protections to county code for tenants facing eviction due to “substantial renovation.” County Counsel affirmed this intent in a recent article in the Santa Barbara Independent. According to County Counsel Rachel Van Mullem, landlords are required to “obtain all necessary permits to carry out the work prior to serving tenants with written notice terminating tenancy and in any unlawful detainer action initiated after the effective date of this urgency ordinance” in the event of a substantial remodel.

Yet, Core specifically omitted this information from its notices to get tenants to voluntarily move.

Once again, Core is showing its true colors by spreading misleading information to vulnerable tenants. It is certainly more cost effective for Core if tenants voluntarily move. Core shows that maximizing profit over people is its main value. Tenants are encouraged to seek their own legal counsel.

Landlords have a right to improve their properties but there are ways to do it without displacing hundreds of people during an unprecedented housing and homelessness crisis. If Core really wants to be part of the solution, there are other ways for it to improve their buildings without forcing tenants out.

CORE Spaces engaña a los inquilinos de Isla Vista para que se muden

CORE Spaces (“CORE”) emitió una notificación a cientos de inquilinos de Isla Vista que incluía información engañosa sobre la ordenanza de causa justa modificada recientemente del condado. El aviso, emitido a los residentes de los edificios de apartamentos CBC y The Sweeps (fechado el 28 de abril de 2023), no incluyó ninguna referencia a las rectificaciones realizadas a la ordenanza del condado, que dice que sus protecciones se aplican a cualquier demanda de desalojo iniciada después del 6 de abril de 2023.

En su reunión especial del 6 de abril, la Junta de Supervisores del Condado declaró su intención de agregar protecciones procesales adicionales al código del condado para los inquilinos que enfrentan el desalojo debido a una “renovación sustancial”. El abogado del condado afirmó esta intención en un artículo reciente en el Santa Barbara Independent. Según la abogada del condado, Rachel Van Mullem, los propietarios están obligados a “obtener todos los permisos necesarios para realizar el trabajo antes de entregar a los inquilinos un aviso por escrito de rescisión del contrato de arrendamiento y en cualquier acción de retención ilegal iniciada después de la fecha de vigencia de esta ordenanza de urgencia” en caso de una remodelación sustancial.

Sin embargo, CORE específicamente omitió esta información de sus avisos para lograr que los inquilinos se mudaran voluntariamente. Una vez más, CORE está mostrando sus verdaderos colores al difundir información engañosa a los inquilinos vulnerables. Ciertamente es más efectivo para CORE si los inquilinos se mudan voluntariamente. CORE demuestra que maximizar el beneficio por encima de las personas es su valor principal. Se recomienda a los inquilinos a buscar su propio asesoramiento legal.

Los propietarios tienen derecho a mejorar sus propiedades, pero hay formas de hacerlo sin desplazar a cientos de personas durante una crisis de vivienda sin precedentes y crisis de personas sin hogar. Si CORE realmente quiere ser parte de la solución, hay otras formas de mejorar sus edificios sin obligar a los inquilinos de mudarse.