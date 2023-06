FIRST 5 DEL CONDADO DE SANTA BARBARA BUSCA CANDIDATOS PARA UNPUESTO DE MIEMBRO ALTERNO DE LA COMUNIDAD PARA LA COMISION

More Like This

Si usted está interesado en ser considerado para ser nombrado a los Primeros 5 del Condado de Santa Bárbara, Comisión de Niños y Familias, por favor complete una solicitud disponible en: Santa Barbara County: Board Application (granicus.com) Las solicitudes de copias de la lista de la Comisión, solicitudes o información adicional deben dirigirse a: Clerk of the Board of Supervisors 105 East Anapamu Street, Room 407 Santa Barbara, CA 93101 El plazo de entrega de solicitudes finaliza el viernes 30 de junio de 2023.

