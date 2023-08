EMS DEL CONDADO DE SANTA BÁRBARA RECIBE PREMIOS LIFELINEACHIEVEMENT AWARDS

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, Calif.)— El EMS del Condado de Santa Bárbara es, una vez más, reconocido a nivel nacional por su compromiso de brindar atención cardiovascular de alta calidad. Las agencias de Soporte Vital Avanzado (ALS) dentro del Sistema EMS del Condado de Santa Bárbara han recibido la American Heart Association “Get With T he Guidelines and Mission: Lifeline Achievement Awards” por demostrar su compromiso con el seguimiento de pautas actualizadas y basadas en la investigación para el tratamiento de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, lo que en última instancia conduce a más vidas salvadas, tiempos de recuperación más cortos y menos readmisiones al hospital. Según la Fundación de Concientización sobre el Ataque Cerebrovascular, cada 40 segundos, alguien en los Estados Unidos tiene un derrame cerebral o un ataque cardíaco, y la enfermedad cardíaca y el accidente cerebrovascular son las causas número 1 y número 5 de muerte en los Estados Unidos, respectivamente. Los estudios demuestran que los pacientes pueden recuperarse mejor cuando los proveedores siguen constantemente las pautas de tratamiento.



“El Sistema de EMS del Condado de Santa Bárbara se compromete a mejorar la atención al adherirse a las últimas pautas de tratamiento y agilizar los procesos para garantizar la atención oportuna y adecuada para ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares”, dijo Nick Clay, Director de la Agencia de EMS del Condado de Santa Bárbara. “Los programas Mission: Lifeline y Get With The Guidelines facilitan que nuestros equipos pongan a trabajar diariamente el conocimiento y las pautas comprobadas, lo que nos ayuda a garantizar que más personas en el condado de Santa Bárbara experimenten vidas más largas y saludables”. Este año, la American Heart Association modificó su proceso de calificación para reconocer a las agencias individuales en lugar del sistema en su conjunto. Como parte del nuevo proceso de solicitud, las agencias deben cumplir con ciertos requisitos de volumen para calificar para los premios Get With The Guidelines y Mission: Lifeline achievement de la American Heart Association. Como participante en los programas Mission: Lifeline / Get With The Guidelines, American Medical Response (AMR), Carpinteria-Summerland Fire Protection District (CSFPD) y el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara (SBCFD) calificaron para el premio (s) al demostrar cómo su organización se ha

comprometido a mejorar la atención de calidad.



La Agencia de EMS del Condado de Santa Bárbara trabaja en colaboración con EMS / First Responders al proporcionar educación clínica continua, evaluación de habilidades de alto riesgo y capacitación en evaluación compleja, además de actualizaciones continuas del sistema a la plataforma de documentación electrónica. Todas estas implementaciones de sistemas garantizan no solo la prestación de atención rápida e integral al paciente para pacientes cardíacos y con accidente cerebrovascular de EMS, sino también la capacidad de capturar información crítica e integrar los hallazgos con los centros hospitalarios locales para brindar atención definitiva al paciente.



Este año, el Sistema EMS del Condado de Santa Bárbara recibió estos premios por logros:

Misión: Premio de oro Lifeline ® EMS

o Respuesta médica estadounidense (AMR)

o Distrito de Protección contra Incendios de Carpintería-Summerland (CSFPD)

o Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara (SBCFD)

o Respuesta médica estadounidense (AMR)

“Nos complace reconocer a American Medical Response, Carpinteria-Summerland Fire

Protection District, Santa Barbara County Fire Department por su compromiso de cuidar a

aquellos en su comunidad que necesitan atención cardiovascular”, dijo John Warner, M.D.,

FAHA, ex presidente de la American Heart Association y CEO de The Ohio State University

Wexner Medical Center.

Acerca de Mission: Lifeline

El programa Mission: Lifeline de la American Heart Association ayuda a los hospitales y servicios médicos de emergencia a desarrollar sistemas de atención que sigan estándares y procedimientos comprobados para pacientes con IAMCEST. El programa funciona movilizando equipos en todo el continuo de atención para implementar las pautas de tratamiento clínico de la American Heart Association/American College of Cardiology Foundation. Para obtener más información, visite heart.org.

Acerca de Get With The Guidelines

Get With The Guidelines® es el programa de mejora de la calidad hospitalaria de la American Heart Association/American Stroke Association que proporciona a los hospitales las últimas pautas basadas en la investigación. Desarrollado con el objetivo de salvar vidas y acelerar la recuperación, Get With The Guidelines ha tocado las vidas de más de 12 millones de pacientes desde 2001. Para obtener más información, visite heart.org