La Ciudad de Santa Bárbara Y Alliance Bernstein realizarán casas abiertas sobre el proyecto de reurbanización de Paseo Nuevo

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 6 de octubre de 2025

La Ciudad de Santa Bárbara y Alliance Bernstein invitan a la comunidad a participar en dos casas abiertas públicas para conocer más sobre la propuesta de reurbanización de Paseo Nuevo. Quienes asistan podrán llegar a la hora que deseen, conocer los detalles del proyecto, hacer preguntas y dialogar directamente con el personal de la Ciudad y el equipo del solicitante. También habrá personal que atiende en español. La propuesta busca transformar el centro comercial Paseo Nuevo en un proyecto dinámico de uso mixto en el corazón del centro de la ciudad. El plan incluye 233 viviendas a precio de mercado, 80 viviendas asequibles con restricción de ingresos, más de 125,000 pies cuadrados de espacio comercial, así como nuevas amenidades públicas y espacios abiertos. Todo ello en apoyo a la visión de la Ciudad de un centro más habitable, caminable y económicamente sólido.

El área del proyecto se extiende desde State Street hasta Chapala Street y de Ortega Street al sur de Carrillo Street, e incluye el terreno de Macy’s, las tiendas adyacentes y una parte del Estacionamiento Municipal 2. El edificio que antes ocupaba Nordstrom no está contemplado en la propuesta actual.

Casa abierta: Reurbanización de Paseo Nuevo

Miércoles 15 de octubre de 2025

De 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

707 Paseo Nuevo (cerca de Nordstrom)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Casa abierta: Reurbanización de Paseo Nuevo

Jueves 16 de octubre de 2025

De mediodía a 1:30 p.m.

707 Paseo Nuevo (cerca de Nordstrom)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Infórmese sobre:

Arquitectura y diseño

Vivienda multifamiliar

Vivienda asequible

Equipo de la Ciudad y socios del proyecto

Para obtener más información, visite Reurbanización de Paseo Nuevo (SantaBarbaraCA.gov/PaseoNuevo).