Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Durante los últimos 18 meses, el Departamento de Policía de Santa Bárbara (SBPD, por sus siglas en inglés) ha observado un aumento en las colisiones de tránsito relacionadas con bicicletas eléctricas, las infracciones relacionadas con bicicletas eléctricas y las quejas del público sobre el uso inseguro de estas bicicletas. El Departamento ha estado trabajando con escuelas, organizaciones comunitarias y socios locales para abordar estas preocupaciones mediante la educación, la prevención y la aplicación de la ley.

El SBPD continúa colaborando con varios departamentos de la ciudad de Santa Bárbara, Move Santa Barbara County, el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara y el Council on Alcoholism and Drug Abuse en estos esfuerzos. Consulte los enlaces que aparecen al final del comunicado de prensa para obtener más información sobre los esfuerzos conjuntos de estos grupos y las leyes aplicables.

La educación ha sido una parte fundamental del enfoque del Departamento para abordar las preocupaciones relacionadas con la seguridad de las bicicletas eléctricas. Durante el último año, el SBPD ha impartido capacitación sobre seguridad en bicicletas eléctricas en nueve escuelas primarias y secundarias locales. La capacitación incluyó presentaciones de la unidad de tránsito y del equipo de patrullaje en bicicleta del Departamento. El Departamento también ha utilizado comunicados de prensa y las redes sociales para recordar a los usuarios y a las familias las leyes de California sobre bicicletas eléctricas y la importancia de practicar una conducción segura.

También se ha incrementado la aplicación de las leyes relacionadas con las bicicletas eléctricas. Desde abril de 2025, el SBPD ha emitido cerca de 600 citaciones administrativas por el uso inseguro de bicicletas eléctricas. Estas citaciones incluyen un programa opcional de desvío con enfoque educativo para menores de edad, coordinado con el Council on Alcoholism and Drug Abuse.

Durante el verano de 2026, los oficiales llevaron a cabo tres operativos de dos días cada uno para hacer cumplir las normas de seguridad de las bicicletas eléctricas y abordar comportamientos de conducción inseguros. Estos operativos se realizaron en distintas áreas de Santa Bárbara. Las intervenciones permitieron a los oficiales educar a los usuarios y tomar medidas de cumplimiento de la ley cuando correspondía. Durante los seis días de operación combinados, los oficiales emitieron más de 170 citaciones y decomisaron 20 motocicletas eléctricas ilegales.

Con el nuevo año escolar ya en marcha, los oficiales también continuarán trabajando con las escuelas locales y las organizaciones juveniles para reforzar los hábitos de conducción segura y ayudar a los jóvenes usuarios a comprender sus responsabilidades conforme a las leyes de California. Esto se llevará a cabo mediante presentaciones educativas continuas.

La aplicación de las leyes sobre bicicletas eléctricas sigue siendo una prioridad. El SBPD continuará haciendo cumplir las leyes vigentes relacionadas con las bicicletas eléctricas y llevará a cabo operativos adicionales de seguridad de manera periódica.

El SBPD anima a los padres a hablar con sus hijos sobre la seguridad al utilizar bicicletas eléctricas, incluyendo el cumplimiento de las leyes de tránsito, la conducción responsable y la importancia de mantenerse atentos a los peatones, automovilistas y otros ciclistas. Al trabajar conjuntamente con padres, educadores y organizaciones comunitarias, el SBPD espera promover hábitos de conducción más seguros, prevenir colisiones y contribuir a mantener segura nuestra comunidad.