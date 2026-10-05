Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

El Departamento de Policía de Santa Bárbara invita a la comunidad a unirse a Mothers Against Drunk Driving (MADD) Tri-Counties para participar en Move With MADD Santa Bárbara, una caminata comunitaria de 3 km que reúne a personas de todas las edades para crear conciencia sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias y apoyar calles y carreteras más seguras para todos. El evento se llevará a cabo el domingo 18 de octubre en Chase Palm Park Field, en Santa Bárbara.

Los participantes podrán disfrutar de una caminata escénica a lo largo de la costa mientras se unen en apoyo de una causa importante. Se invita a amigos, familias y miembros de la comunidad de todas las edades a participar. Los asistentes pueden caminar en honor o en memoria de alguien especial, mostrar su apoyo a la seguridad vial o simplemente reunirse con la comunidad para contribuir a crear un cambio positivo.

El evento contará con representantes del Departamento de Policía de Santa Bárbara, la Patrulla de Caminos de California, la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara, el Departamento de Policía de Santa María y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Bárbara. También habrá puestos de recursos comunitarios donde los asistentes podrán conocer más sobre los servicios y recursos disponibles en la comunidad.

Caminata comunitaria Move With MADD Santa Bárbara 3K

Domingo, 18 de octubre de 2026

De 9:00 a.m. a mediodía

Chase Palm Park Field (236 East Cabrillo Blvd.)

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Inscríbase para participar

Los fondos recaudados durante el evento apoyarán los esfuerzos para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, promover la seguridad vial y brindar apoyo y recursos a las personas afectadas por incidentes relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Para inscribirse y obtener más información sobre el evento, visite Move With MADD Santa Bárbara.

Para obtener más información, comuníquese con Angelica Honrada en Angelica.Honrada@madd.org o al (714) 838-6199, ext. 6676.