The following films will have Filmmaker Q&As on Friday, February 6th:

  • MOCKBUSTER – 11:00am @ Film Center 1 with Director Anthony Frith, Producer/Subject Paul Bales, Producer/Subject Brendan Petrizzo
  • CUBA & ALASKA – 11:20am @ Film Center 2 with Director Yegor Troyanovsky, Producer Olha Bregman, Subjects Cuba (Iuliia Sidorova) & Alaska (Oleksandra Lysytska)
  • MAYSOON – 12:00pm @ Film Center 4 with Writer/Director Nancy Biniadaki, Producer Christopher Zitterbart, Actress Sabrina Amali
  • RELATIVELY NORMAL – 12:00pm @ Riviera Theatre with Writer/Director Amy Wendel, Producer Allison Chase Coleman, Producer Jill Levinson, Lead Actor and Executive Producer Chloe Colmean, Cinematographer Stephen Coleman, Executive Producer David Thies, other cast and crew
  • SWEET STORY – 12:20pm @ Film Center 5 with Subject Meg Ray
  • AKI – 2:00pm @ Film Center 1 with Director Darlene Naponse
  • LITTLE LORRAINE – 2:20pm @ Film Center 2 with Writer/Director Andy Hines, Producer Tim Doiron, Producer Nic Neary, Producer Vanessa Amodeo, Cinematographer Jeff Powers, Costume Designer Olivia Hines
  • TOITŪ VISUAL SOVEREIGNTY – 2:40pm @ Film Center 3 with Director Chelsea Winstanley & Subject Nigel Borell
  • A LIFE ILLUMINATED – 3:00pm @ Film Center 4 with Director Tasha Van Zandt & Subject Edie Widder
  • THE YELLOW TIE – 3:00pm @ Riviera Theatre with Writer/Director Serge Ioan Celebidachi, Producer Robert W. Cort, Actress Miranda Richardson, Producer Adela Vrînceanu Celebidachi, Actress Olivia Popica
  • DEAR LARA – 5:20pm @ Film Center 2 with Director Lara St. John, Producer Patrick Hamm, Journalist Anne Midgette, Subjects Marci Hamilton and Katherine Needleman
  • YOU HAD TO BE THERE – 6:00pm @ Riviera Theatre with Director Nick Davis and Subject Martin Short
  • NOMAD SHADOW -6:20pm @ Film Center 5 with Writer/Director Eimi Imanishi
  • STEAL THIS STORY PLEASE – 8:20pm @ Film Center 2 with Co-Director Tia Lessin & Subject Amy Goodman
  • THE BIG CHEESE – 8:40pm @ Film Center 3 with Director Sara Joe Wolansky, Executive Producer and Subject Adam Moskowitz, Editor Nick Weiss-Richmond
  • MORTICIAN – 9:00pm @ Riviera Theatre with Actor Nima Sadr & Producer Zahra Safari
Fri Feb 06, 2026 | 19:42pm
https://www.independent.com/2026/02/06/festival-forecast-friday-february-6-2026/

