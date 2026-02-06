The following films will have Filmmaker Q&As on Friday, February 6th:
- MOCKBUSTER – 11:00am @ Film Center 1 with Director Anthony Frith, Producer/Subject Paul Bales, Producer/Subject Brendan Petrizzo
- CUBA & ALASKA – 11:20am @ Film Center 2 with Director Yegor Troyanovsky, Producer Olha Bregman, Subjects Cuba (Iuliia Sidorova) & Alaska (Oleksandra Lysytska)
- MAYSOON – 12:00pm @ Film Center 4 with Writer/Director Nancy Biniadaki, Producer Christopher Zitterbart, Actress Sabrina Amali
- RELATIVELY NORMAL – 12:00pm @ Riviera Theatre with Writer/Director Amy Wendel, Producer Allison Chase Coleman, Producer Jill Levinson, Lead Actor and Executive Producer Chloe Colmean, Cinematographer Stephen Coleman, Executive Producer David Thies, other cast and crew
- SWEET STORY – 12:20pm @ Film Center 5 with Subject Meg Ray
- AKI – 2:00pm @ Film Center 1 with Director Darlene Naponse
- LITTLE LORRAINE – 2:20pm @ Film Center 2 with Writer/Director Andy Hines, Producer Tim Doiron, Producer Nic Neary, Producer Vanessa Amodeo, Cinematographer Jeff Powers, Costume Designer Olivia Hines
- TOITŪ VISUAL SOVEREIGNTY – 2:40pm @ Film Center 3 with Director Chelsea Winstanley & Subject Nigel Borell
- A LIFE ILLUMINATED – 3:00pm @ Film Center 4 with Director Tasha Van Zandt & Subject Edie Widder
- THE YELLOW TIE – 3:00pm @ Riviera Theatre with Writer/Director Serge Ioan Celebidachi, Producer Robert W. Cort, Actress Miranda Richardson, Producer Adela Vrînceanu Celebidachi, Actress Olivia Popica
- DEAR LARA – 5:20pm @ Film Center 2 with Director Lara St. John, Producer Patrick Hamm, Journalist Anne Midgette, Subjects Marci Hamilton and Katherine Needleman
- YOU HAD TO BE THERE – 6:00pm @ Riviera Theatre with Director Nick Davis and Subject Martin Short
- NOMAD SHADOW -6:20pm @ Film Center 5 with Writer/Director Eimi Imanishi
- STEAL THIS STORY PLEASE – 8:20pm @ Film Center 2 with Co-Director Tia Lessin & Subject Amy Goodman
- THE BIG CHEESE – 8:40pm @ Film Center 3 with Director Sara Joe Wolansky, Executive Producer and Subject Adam Moskowitz, Editor Nick Weiss-Richmond
- MORTICIAN – 9:00pm @ Riviera Theatre with Actor Nima Sadr & Producer Zahra Safari
