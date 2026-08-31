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El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara y el Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara emitieron una Vigilancia de la Calidad del Aire para el Condado de Santa Bárbara, hasta que mejoren las condiciones. Humo de los incendios Timber y Plaskett en el condado de Monterey a llegado a el condado de Santa Barbara. Actualmente, las condiciones a nivel bajo son de buenas a moderadas en todo el condado, con niveles de humo más elevados en la parte norte de nuestro condado. Esta es una situación dinámica, y las condiciones locales de la calidad del aire pueden cambiar rápidamente. Se recomienda a todos los residentes del Condado de Santa Bárbara que se mantengan atentos a las condiciones locales visitando https://www.ourair.org/todays-air-quality/ o https://fire.airnow.gov/. Aquí hay un enlace a la tabla del Índice de Calidad del Aire (ICA) que explica las diferentes lecturas (Buena, Moderada, Insalubre para Grupos Sensibles e Insalubre): https://www.ourair.org/wp-content/uploads/Spanish-AQI-Chart.png.

Los niveles de humo y partículas, y las áreas afectadas, variarán. Si ve o huele humo en el aire, tenga cuidado y use el sentido común para proteger su salud y la de su familia. Se debe prestar especial atención a la calidad del aire para los grupos sensibles, es decir, personas con afecciones cardíacas o pulmonares, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños. Se recomienda a los grupos sensibles que revisen la calidad del aire frecuentemente y que limiten el tiempo que pasan al aire libre si hay altas concentraciones de humo y partículas en el aire.

Si la calidad del aire alcanza niveles que no son saludables y/o si ve o huele humo, recomendamos que todos:

Se metan para adentro y permanezcan adentro, lo más que sea posible;

Eviten las actividades extenuantes al aire libre;

Cierren todas las ventanas y puertas que van al exterior para evitar que entre más humo en los

interiores;

interiores; Cuando conduzca su carro use el modo “reciclar” o recircular para evitar que entre aire con humo

en el automóvil;

en el automóvil; Beban muchos líquidos para mantener húmedo su sistema respiratorio; y,

Si usted es un trabajador esencial y debe trabajar al aire libre durante condiciones de humo, el uso

de una máscara N-95 debidamente ajustada dará protección.

Cuando el humo de los incendios esté afectando su área, haga una “habitación de aire limpia” para mantener segura la calidad del aire del interior. La mejor protección contra el humo de los incendios es permanecer adentro tanto como sea posible cuando haya humo. Para obtener información sobre las diferentes formas de hacer una “habitación de aire limpia,” haga clic aquí.

Si tiene síntomas que pueden estar relacionados con la exposición al humo y al hollín, comuníquese con su

doctor. Los síntomas incluyen tos repetida, falta de aire o dificultad para respirar, sibilancias, opresión o

dolor en el pecho, palpitaciones y náuseas o fatiga o aturdimiento inusuales.