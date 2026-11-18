Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Aviso de tormenta para el condado de Santa Bárbara

Se prevé una tormenta en el condado de Santa Bárbara desde el miércoles 18 de noviembre hasta el jueves 19 de noviembre.

Prepárense para posibles inundaciones a lo largo de arroyos y ríos, en calles y zonas bajas, rachas de viento y pequeños flujos de escombros, incluso dentro y por debajo de las zonas recientemente afectadas por incendios.

Información: ReadySBC.org

Las estaciones de sacos de arena de autoservicio están ABIERTAS

Las siguientes dos estaciones de sacos de arena de la Ciudad de Santa Bárbara, disponibles para la comunidad durante eventos de tormentas severas, estarán abiertas:

Estaciones

Patio Anexo

Miércoles 18 de noviembre: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Dirección: 401 East Yanonali Street

Estación de bomberos 7

Abastecida para la temporada de invierno.

Horario de autoservicio: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., todos los días.

de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., todos los días. Dirección: 2411 Stanwood Drive

Información importante sobre los sacos de arena

Los sacos de arena están disponibles de forma gratuita para los residentes. Se recuerda que la política de distribución de sacos de arena de la Ciudad está diseñada para ayudar a proteger la propiedad privada únicamente durante condiciones de emergencia por tormentas.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Traiga sus propios guantes y palas, y prepárese para llenar los sacos que necesite.

Llene los sacos de arena hasta la mitad para que no sean demasiado pesados de levantar y puedan apilarse correctamente.

Puede llevar hasta 20 sacos de arena por viaje.

Para obtener instrucciones sobre cómo llenar y apilar los sacos de arena, vea el siguiente video sobre cómo llenar y almacenar sacos de arena.

Para obtener más información sobre los sacos de arena, visite SantaBarbaraCA.gov/Sandbags.

Emergencias relacionadas con calles y desagües pluviales

Comuníquese con la División de Calles del Departamento de Obras Públicas para reportar emergencias relacionadas con calles o desagües pluviales obstruidos o bloqueados.

Teléfono: (805) 564-5454