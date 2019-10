Announcement Community Health Needs Assessment Will Call On Residents for Input

SANTA BARBARA – Cottage Health and community partners are collaborating to improve the well-being of Santa Barbara County residents. To better understand the needs and strengths of the entire community, and the many diverse groups within it, the collaborative is asking residents who receive the survey phone call to participate in a Community Health Needs Assessment.

The assessment will include 2,500 telephone surveys, with calls to randomly selected cell and landlines. All responses will be confidential, and information collected will not be connected to names or phone numbers. These calls will be coming from survey experts at the Evaluation Institute at the University of Pittsburgh, from phone number (412) 624-4444, and will take place across Santa Barbara County through October. For those randomly selected to participate, the survey can be completed via phone or online. Survey participants will receive a $5 gift card.

In addition, the collaborative has been gathering feedback during a listening tour to hear from individuals and organizations regarding health-related needs in the community. The listening tour includes online surveys, group discussions, phone interviews, and visits to various community-based organizations.

The Community Health Needs Assessment collaborative includes the following partners:

Cottage Health

Lompoc Valley Medical Center

Planned Parenthood California Central Coast

Santa Barbara County Public Health Department

Santa Barbara Foundation

Santa Barbara Neighborhood Clinics

University of California, Santa Barbara

Findings will help Cottage Health and community partners recognize the scope of population health concerns.

Results will be available by the end of the year at cottagehealth.org. As a nonprofit organization, Cottage Health is required by California and federal laws to conduct a health needs assessment every three years; the last survey was completed in 2016.

La evaluación de las necesidades de salud de la comunidad pedirá a los residentes que den su opinión

SANTA BARBARA – Cottage Health y los socios de la comunidad están colaborando para mejorar el bienestar de los residentes del condado de Santa Bárbara. Para comprender mejor las necesidades y fuerzas de toda la comunidad, y los muchos grupos diversos dentro de ella, la colaboración está pidiendo a los residentes que reciben la llamada telefónica de la encuesta que participen en una Evaluación de necesidades de salud de la comunidad.

La evaluación incluirá 2.500 encuestas telefónicas, con llamadas a teléfonos celulares y fijos seleccionados al azar. Todas las respuestas serán confidenciales y la información recopilada no estará relacionada con nombres ni números de teléfono. Unos expertos en encuestas del Instituto de Evaluación de la Universidad de Pittsburgh harán las llamadas y se realizarán en todo el condado de Santa Bárbara hasta octubre. Para aquellos seleccionados al azar para participar, la encuesta se puede completar por teléfono o en línea. Los participantes recibirán un tarjeta regalo de $5.

Además, la colaboración ha estado recopilando comentarios durante un recorrido de escucha para escuchar a las personas y organizaciones sobre las necesidades relacionadas con la salud en la comunidad. El recorrido de escucha incluye encuestas en línea, discusiones grupales, entrevistas telefónicas y visitas a varias organizaciones de la comunidad.

La colaboración de la evaluación de las necesidades de salude de la comunidad incluye a los siguientes socios:

• Cottage Health • Centro médico del valle de Lompoc

• Planned Parenthood California Central Coast • Universidad de California, Santa Bárbara

• Fundación Santa Bárbara • Santa Barbara Neighborhood Clinics

• Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara

Los hallazgos ayudarán a Cottage Health y a los socios de la comunidad a reconocer el alcance de las preocupaciones de salud de la población.

Los resultados estarán disponibles para el fin del año en cottagehealth.org. Como organización sin fines de lucro, las leyes federales y de California exigen que Cottage Health realice una evaluación de las necesidades de salud cada tres años; se completó la última encuesta en 2016.

