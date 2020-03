Additional Information Meals Provided During Santa Barbara Unified Closure Se Va a Proveer Comida Durante Clausura de las Escuelas

Beginning Monday March 16th, all schools within Santa Barbara Unified School District will be closed due to the COVID-19 pandemic. Santa Barbara Unified is dedicated to feeding our students, especially during these unique and difficult times.

We will offer bagged meals for children 18 years old and younger that may be picked up between 11:30 am to 1:00 pm at the following sites:

Adams Elementary

Franklin Elementary

Harding Elementary

Monroe Elementary

Dos Pueblos High School

San Marcos High School

Santa Barbara High School

La Cumbre Junior High

La Colina Junior High

Goleta Valley Junior High

Parents and caregivers should plan on driving their children to any of these sites and picking up meals from their car curbside. Alternately, they can walk up to the meal cart to receive their meal to take home. Children must be present in order to receive the meal.

A partir del lunes 16 de marzo, todas las escuelas que conforman el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara entrarán en suspensión de clases debido a la pandemia de COVID-19. Nuestro Distrito está comprometido en alimentar a nuestros estudiantes, especialmente durante estos tiempos inusuales y difíciles.



Ofreceremos comidas empacadas para niños menores de 18 años de edad, mismas que estarán disponibles para recogerse entre 11:30 am y 1:00 pm en las siguientes locaciones:

Adams Elementary

Franklin Elementary

Harding Elementary

Monroe Elementary

Dos Pueblos High School

San Marcos High School

Santa Barbara High School

La Cumbre Junior High

La Colina Junior High

Goleta Valley Junior High

Los padres y/o tutores legales deben planear llevar a los niños a cualquiera de las anteriores locaciones y recoger los alimentos desde el carro estacionado en la banqueta. Alternativamente, pueden caminar hacia el carrito de distribución para recibir los alimentos y posteriormente llevarlos a casa. Los niños deben de estar presentes al momento de recibir la comida.





