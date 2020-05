La comunidad se reúne para satisfacer las necesidades de recursos alimenticios para los residentes del condado de Santa Bárbara afectados por COVID-19 SBC Food Rescue lanza un centro de colaboración en la web

Get News In Your Inbox

Organizaciones de todo el condado de Santa Bárbara están coordinando programas de asistencia de alimentos de emergencia en respuesta a los impactos de COVID-19. Docenas de grupos que incluyen el Foodbank del Condado de Santa Bárbara, Central Coast Commission for Senior Citizens, United Way Home For Good Condado de Santa Bárbara, Salvation Army y el Community Environmental Council están tomando medidas para combatir la inseguridad alimentaria y coordinar los recursos para ayudar a alimentar a un número creciente de residentes necesitados.

