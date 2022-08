Quema Controlada en UCSB Lagoon Programada para a Mediados de Septiembre

More Like This

CONDADO DE SANTA BARBARA, Calif. — El Fire Department (Departamento de Bomberos) del condado de Santa Barbara, junto con el Cheadle Center for Biodiversity and Ecological Restoration (CCBER, Centro Cheadle para la Biodiversidad y la Restauración Ecológica) de la University of California Santa Barbara (UCSB, Universidad de California en Santa Barbara), ha programando, provisionalmente, una quema controlada de un día en la zona de la laguna de UCSB cerca de Campus Point, con una ventana de quema la semana de septiembre 12. Esta quema de un día es parte de la iniciativa actual de mantenimiento para controlar los pastizales no nativos y establecer una vegetación de matorrales nativos. Tomando como base anteriores quemas exitosas, este tratamiento se llevará a cabo uno de los días de la ventana de quema, con la menor cantidad de niebla, para así generar el calor suficiente para disminuir la viabilidad del banco de semillas no nativas, y en un día con las mejores condiciones para dispersar el humo.

