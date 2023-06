UNA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y UNA SUBESTACIÓN DEL ALGUCACIL (SHERIFF) ABRE EN NEW CUYAMA

More Like This

“La Estación 27 representa nuestro compromiso con la seguridad y el servicio del área de New Cuyama y el corredor de la Carretera 166. La instalación conjunta representa la unidad con nuestros socios de la Oficina del Alguacil. El condado está unido, listo para responder a cualquier necesidad que pueda surgir”, dijo el Jefe de Bomberos del Ccondado de Santa Bárbara, Mark Hartwig. “La Estación 27 es una instalación de seguridad pública de última generación que es un modelo de asociación y cooperación. Los agentes de la oficina del Alguacil y los bomberos tienen un largo historial de trabajo colaborativo para mantener a salvo a la gente del Cuyama Valley. Esta instalación compartida ahora proporciona a estos equipos de primeros auxilios un moderno centro de operaciones combinadas, y a la comunidad, una estación de seguridad pública rentable y de última generación gracias a la que estarán mejor protegidos y servidos”, dijo el Alguacil del Condado de Santa Bárbara, Bill Brown. La estación en el área de New Cuyama será atendida por un capitán de bomberos, un bombero ingeniero/inspector y un bombero paramédico. La subestación del Alguacil estará atendida por agentes residentes que trabajan turnos de 24 horas y viven en la comunidad de Cuyama. Antes de la apertura de la Estación 27/Subestación del Alguacil, las operaciones se llevaban a cabo desde múltiples edificios. Para las operaciones del alguacil, el condado poseía dos pequeñas casas que se proporcionaban como residencias para los agentes del alguacil, y otra casa que se convirtió en una pequeña subestación. Sin embargo, estas casas no fueron necesarias durante muchos años, por lo que fueron derribadas para dar paso a la nueva Estación combinada de Bomberos/el Alguacil. La antigua subestación se ha convertido de nuevo en una residencia. Con respecto a las operaciones de bomberos, la Estación de Bomberos del Condado 27 tiene un legado que se remonta a 1948 cuando el Guardia de Bomberos Jack Anderson estableció una casa de patrulla a tiempo parcial en una pequeña cabaña de Quonset. La posterior oleada de construcción en la década de 1950 vio el nacimiento del predecesor de la estación, gracias a una asociación con Richfield Oil Corporation. La antigua estación fue demolida para dar paso a la nueva estación. El proyecto fue dirigido por los Servicios Generales del Condado. El departamento de Servicios Generales (General Services) trabajó con el Departamento de Bomberos del Condado y la Oficina del Alguacil en el diseño y administró el proyecto de construcción. RRM Design Group diseñó el edificio y Anderson Burton Construction fue el contratista del proyecto. El proyecto tiene un costo total de $8,2 millones. La construcción comenzó en junio de 2021.

