Mi Vida, Mi Voz Colaboración Comunitaria brinda información importante sobre recursos para la comunidad hispanohablante

Hospice of Santa Barbara Hospice of Santa Barbara brinda asesoría profesional, grupos de apoyo y servicios de atención al paciente de forma gratuita para personas y familias que están sufriendo la pérdida de un ser querido o experimentando el impacto de una enfermedad potencialmente mortal. Hospice of Santa Barbara también brinda asesoría en sus oficinas y en quince escuelas secundarias y preparatorias locales para niños y adolescentes que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Para obtener más información sobre Hospice of Santa Barbara, incluyendo las oportunidades de voluntariado, llame al (805) 563-8820 o visite www.hospiceofsantabarbara.org .

Mi Vida, Mi Voz MVMV es una colaboración de organizaciones de la comunidad local, patrocinada por Hospice of Santa Barbara, la cual se enfoca en temas de fin de vida en la comunidad latina. Estas organizaciones incluyen Carpinteria Children’s Project, Casa De La Raza, City of SB Fire Department, Cottage Health, Family Service Agency, Housing Authority of Santa Barbara, Isla Vista Youth Projects, LISTOS, McDermott-Crockett Mortuary, Promotores De Salud Network, Santa Barbara Neighborhood Clinics, y Santa Barbara Unified School Districts.

