Fiesta Historical Parade 2019

1 – Walking Group | Los Niños de Las Flores

2 – Walking Group | The Therapy Mini Horses

3 – Walking Group | Spirit of Fiesta

4 – Band | Mariachi Mexicanismo

5 – Floats | Saint Barbara Float

6 – Posse | S.B. County Sheriff’s Mounted Unit

7 – Group of Western Riders | La Presidenta w/Past Presidents

8 – Floats | La Presidenta’s Family

9 – Carriages/Wagons | Honarary President & Family

10 – Carriages/Wagons | Union Bank

11 – Carriages/Wagons | Grand Marshal

12 – Carriages/Wagons | S.B. Mayor Cathy Murillo & Junior Spirit

13 – Carriages/Wagons | Friends of Fiesta

14 – Charro Group | Rancho Arroyo

15 – Charro Group | Rancho Jimenez J

16 – Walking Group | S.B. Trust for Historic Preservation

17 – Carriages/Wagons | Los Rancheros Pobres

18 – Floats | Old Mission Santa Barbara

19 – Band | Oxnard High School Marching Band

20 – Charro Group | Los Charros De Rancho Las Palmas

21 – Charro Group | Grupo Charro Los Compadres

22 – Carriages/Wagons | Past Presidentes

23 – Carriages/Wagons | S.B. City Council

24 – Carriages/Wagons | Cox Communications

25 – Spanish Riders/Wagon | De la Guerra Wedding Party

26 – Group of Spanish Riders | Amigos de los Novios

27 – Carriages/Wagons | U.S. Ventura Naval Base CEO

28 – Walking Group | SeaBees/Veterans

29 – Charro Group | Rancho la Finikera

30 – Charro Group | Familia Charra

31 – Posse | King’s County Sheriff’s Posse

32 – Carriages/Wagons | Impulse Advanced Communications

33 – Western Riders/Wagon | S.B. Fiesta Stock Horse Show & Rodeo

34 – Group of Western Riders | Rodeo Honorary Vaquero

35 – Group of Western Riders | Lonesome Cowboys & Cowgirls

36 – Floats | Tierra de Oro Parlor #304 of the Native Daughters of the Golden West

37 – Band | S.B. High School Marching Dons

38 – Charro Group | Rancho Los Dos Amigos

39 – Charro Group | Southern California Charros

40 – Posse/Wagon | Buffalo Soldiers Mounted Calvary Unit/Women of the West

41 – Carriages/Wagons | KEYT

42 – Carriages/Wagons | U.S. Forest Service

43 – Carriages/Wagons | Montecito Bank & Trust

44 – Posse | Long Beach Mounted Police

45 – Floats | S.B. Mariachi Festival

46 – Band | Santa Paula High School Cardinals

47 – Charro Group | Los Tequileros de Jalisco

48 – Charro Group | Rancho El Paraiso

49 – Group of Spanish Riders | Camarillo White Horse Association

50 – Carriages/Wagons | Community West Bank

51 – Carriages/Wagons | Bartlett Pringle Wolf

52 – Posse | Santa Monica Mounted Posse

53 – Carriages/Wagons | Banc of California

54 – Carriages/Wagons | S.B. City Firefighters

55 – Posse | Merced County Sheriff’s Posse

56 – Floats | Garcia Dance Studio

57 – Charro Group | Charros de Santa Ynez

58 – Posse | Ventura County Sheriff’s Posse

59 – Carriages/Wagons | S.B. Historical Museum

60 – Carriages/Wagons | S.B. Elks Lodge

61 – Group of Western Riders | Santa Ynez Spicy Señoritas & Pony Tails

62 – Carriages/Wagons | S.B. Shrine Club

63 – Carriages/Wagons | S.B. PAL (Police Activity League)

64 – Posse | Blue Shadows Mounted Drill Team

65 – Group of Western Riders | Los Californios

66 – Charro Group | Los Caporales

67 – Carriages/Wagons | Friends of Fiesta

68 – Carriages/Wagons | E Clampus Vitus – De la Guerra y Pacheco Chapter 1.5

69 – Mounted Color Guard | Presidio Mounted Soldiers

70 – Floats | The Castro Family Party

71 – Walking Group | S.B. County Firefighters

4•1•1 | This year marks the 95th anniversary of the Fiesta Historical Parade (El Desfile Histórico), one of the largest equestrian parades in the U.S., featuring more than 600 horses as well as floats, dancers, and antique carriages, coaches, and wagons. The parade takes place Friday, August 2, at noon and starts at the west end of Cabrillo Boulevard, proceeds east along the beach to State Street, and then goes up State Street to Sola Street. Free; reserved seating: $20-$50.

Add to Favorites