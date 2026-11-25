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GOLETA, CA, 23 de noviembre de 2026 – Las Bibliotecas del Valle de Goleta y Santa Ynez se complacen en anunciar que el popular Programa Zip Books regresará el martes 1 de diciembre, justo a tiempo para traerte aún más lecturas acogedoras para los meses de invierno que vienen.

“Nuestras bibliotecas están encantadas de poder ofrecer nuevamente el programa Zip Books este año, ampliando el acceso a materiales que nuestras bibliotecas aún no comparten”, dijo la bibliotecaria de la ciudad, Elizabeth Saucedo. “Este programa permite a los usuarios acceder a títulos en idiomas, formatos y áreas temáticas que de otro modo no estarían disponibles en nuestros estantes, ayudándonos a satisfacer mejor las diversas necesidades de información de nuestra comunidad.”

El programa de este año se proporciona a través de $9,472 en fondos locales asignados al Sistema Cooperativo de Bibliotecas Black Gold mediante la Ley de Servicios Bibliotecarios de California, que representa un cambio respecto al programa de subvenciones financiado por el estado que anteriormente existía por más de diez años en bibliotecas públicas de toda California.

Sin embargo, los asistentes aún podrán disfrutar de una experiencia muy familiar con el programa de este año. ¡Sigue leyendo para conocer los detalles!

Cómo funcionará el Programa Black Gold Zip Books:

A partir del martes 1 de diciembre, los titulares de tarjeta de biblioteca de la Biblioteca de Goleta, el Bookvan, la Biblioteca Buellton y la Biblioteca Solvang son elegibles para solicitar libros que no estén disponibles en el Sistema Cooperativo de Bibliotecas Black Gold en formatos físicos (impresión regular, letra grande y audiolibros en CD).

El personal de la biblioteca aceptará solicitudes de libros menores a $50 y audiolibros en CD menores de $75, que serán enviados directamente por correo a los usuarios desde Amazon.

Los usuarios deben devolver los artículos al personal de la biblioteca dentro de los 60 días para evitar incurrir en cargos.

Los usuarios de la biblioteca pueden solicitar hasta un título al mes hasta que se agoten los fondos. Los usuarios pueden solicitar sus Libros Postales contactando al personal de la biblioteca en cualquiera de nuestras cuatro sucursales, en persona o por teléfono (ver lista a continuación). El personal se asegurará de que los materiales cumplan con los requisitos del programa antes de enviar tu solicitud.

¡El personal de la Biblioteca del Valle de Goleta y Santa Ynez espera con gusto ayudarte con tus solicitudes de Zip Books!