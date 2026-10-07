Map of Project Connect Hollister Avenue Roundabout Closure | Credit: Courtesy

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 6 de octubre de 2026 – Se anticipa que los trabajos de drenaje comiencen el jueves  8 de octubre de 2026, en el extremo oeste de la glorieta de la Avenida Hollister, cerca de la salida de  la autopista 217 y Dearborn Place, como parte de las mejoras del Proyecto Connect de la Ciudad de  

Goleta . El trabajo requerirá un cierre anticipado de una semana que restringirá el movimiento del  tráfico en la glorieta para los conductores que salen de Dearborn Place y la rampa de salida de la  autopista 217 en dirección sur. 

Durante el cierre, que permanecerá las 24 horas del día, los conductores que salgan de Dearborn  Place y de la salida de la autopista 217 en dirección sur podrán girar a la derecha en la Avenida  Hollister, pero no podrán circular hacia el este por la Avenida Hollister. 

Los conductores que necesiten viajar hacia el este por la Avenida Hollister deben girar a la derecha  en la Avenida Hollister y usar un lugar seguro para hacer un giro en U y continuar hacia el este. 

Los conductores deben seguir todas las señales señaladas, esperar retrasos breves en el tráfico y  permitir tiempo extra de viaje al atravesar el área del proyecto. 

El trabajo forma parte de mejoras continuas asociadas con el Proyecto Connect, que incluyen  mejoras en transporte e infraestructura en las áreas de la Avenida Hollister y la Carretera 217. 

La ciudad agradece la paciencia y cooperación de la comunidad durante la construcción. 

Para las últimas actualizaciones del Proyecto Connect, visita la página web de Project Connect o contacta al equipo del Proyecto Connect al Connect@CityofGoleta.gov o al (805) 690-5116. 

Indy Staff

Thu Oct 08, 2026 | 04:09am
https://www.independent.com/2026/10/07/cierre-parcial-en-la-glorieta-de-la-avenida-hollister/

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