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GOLETA, CA, 6 de octubre de 2026 – Se anticipa que los trabajos de drenaje comiencen el jueves 8 de octubre de 2026, en el extremo oeste de la glorieta de la Avenida Hollister, cerca de la salida de la autopista 217 y Dearborn Place, como parte de las mejoras del Proyecto Connect de la Ciudad de

Goleta . El trabajo requerirá un cierre anticipado de una semana que restringirá el movimiento del tráfico en la glorieta para los conductores que salen de Dearborn Place y la rampa de salida de la autopista 217 en dirección sur.

Durante el cierre, que permanecerá las 24 horas del día, los conductores que salgan de Dearborn Place y de la salida de la autopista 217 en dirección sur podrán girar a la derecha en la Avenida Hollister, pero no podrán circular hacia el este por la Avenida Hollister.

Los conductores que necesiten viajar hacia el este por la Avenida Hollister deben girar a la derecha en la Avenida Hollister y usar un lugar seguro para hacer un giro en U y continuar hacia el este.

Los conductores deben seguir todas las señales señaladas, esperar retrasos breves en el tráfico y permitir tiempo extra de viaje al atravesar el área del proyecto.

El trabajo forma parte de mejoras continuas asociadas con el Proyecto Connect, que incluyen mejoras en transporte e infraestructura en las áreas de la Avenida Hollister y la Carretera 217.

La ciudad agradece la paciencia y cooperación de la comunidad durante la construcción.

Para las últimas actualizaciones del Proyecto Connect, visita la página web de Project Connect o contacta al equipo del Proyecto Connect al Connect@CityofGoleta.gov o al (805) 690-5116.