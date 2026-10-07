Únete a los Adolescentes Enseñan la Tecnología: Aplícate antes del 24 de octubre

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL, por sus siglas en inglés) busca voluntarios adolescentes de entre 14 y 17 años para participar en Los Adolescentes Enseñan la Tecnología, un programa de voluntariado activo, donde los adolescentes aprenderán sobre robótica y a escribir código y desarrollarán programas interactivos para sus colegas y los niños jóvenes.

Trabajando en pares, los participantes colaborarán para crear, planificar y dirigir un programa de robótica para los niños y un programa para los adolescentes. Este grupo de voluntarios producirá una serie de seis programas de robótica en SBPL, dándoles la oportunidad de compartir y desarrollar sus habilidades de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y disposición laboral, mientras inspiran la exploración de la tecnología en los demás. Los adolescentes desarrollarán sus habilidades de trabajo en grupo, la organización, la resolución de problemas y la oración pública.

Detalles del programa Adolescentes Enseñan la Tecnología



Edades: 14 a 17 años

Fechas: Desde noviembre 2026 hasta junio 2027 (el horario oficial está por determinar)

Compromiso de tiempo: Aproximadamente 2 horas a la semana

Horas de Servicio Comunitario: Aproximadamente 52 horas en total

Ubicación: Biblioteca Central (40 E. Anapamu St.)

Requisitos:



Las habilidades de comunicación fuertes

La capacidad de trabajar bien con los niños jóvenes y los adolescentes (no se requiere experiencia anterior.)

El interés en escribir código/la robótica/la informática.

Esta oportunidad de servicio especializado está abierta a un número limitado de adolescentes altamente motivados.

¡Aplícate antes del sábado, 24 de octubre!

Para obtener más información, visite Teens Teach Tech (SBPLibrary.org/TeensTeachTech).

Este proyecto cuenta con el apoyo total o parcial del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas de los Estados Unidos, conforme a las disposiciones de la Ley de Servicios y Tecnología Bibliotecaria, administrada en California por el bibliotecario estatal.