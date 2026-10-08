SBCAG solicita la opinión del público sobre cómo mejorar la participación comunitaria

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La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG por sus siglas en inglés) está consultando al público sobre cómo desea recibir información, aportar sus opiniones y participar en la planificación regional del transporte. Esta breve encuesta pública forma parte de la actualización que la SBCAG está realizando a su Plan de Participación Pública, el cual orienta la forma en que la agencia comparte información y brinda oportunidades para que el público participe en la planificación del transporte y la toma de decisiones. Las respuestas a la encuesta ayudarán a identificar formas de hacer que la participación pública sea más accesible y útil para las comunidades de todo el condado de Santa Bárbara.

La encuesta tarda aproximadamente cinco minutos en completarse y estará disponible hasta el 21 de octubre.

Las preguntas se centran en cómo se enteran las personas, por lo general, de las noticias y los eventos en sus comunidades, cómo preferirían recibir información de SBCAG y cuál es su forma preferida de aportar sus opiniones. La encuesta también indaga qué factores podrían dificultar la participación en reuniones, eventos u otras actividades.

SBCAG reúne al condado de Santa Bárbara y a sus ocho ciudades incorporadas para planificar, invertir en transporte y atender las necesidades regionales. La participación pública es un componente importante en el desarrollo de planes regionales, programas e inversiones en transporte.

Las respuestas a la encuesta servirán de base para elaborar un borrador actualizado del Plan de Participación Pública. El borrador del plan se dará a conocer para revisión pública en noviembre y se prevé que se presente ante la Junta Directiva de SBCAG para su consideración en enero de 2027.

La encuesta está disponible en inglés y español. Se ofrece asistencia lingüística, materiales traducidos, servicios de interpretación y adaptaciones razonables a quienes lo soliciten. Para solicitar asistencia o una adaptación, visite http://www.sbcag.org, correo electrónico info@sbcag.org o llame al (805) 600-4477.

Responda la encuesta antes del 21 de octubre en http://www.sbcag.org/ppp. Para obtener más información sobre la actualización del Plan de Participación Pública, visite http://www.sbcag.org, seleccione Proyectos y Programas, luego Proyectos Actuales y, por último, el Plan de Participación Pública.