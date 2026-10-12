El secretario a cargo del registro de votantes invita a los ciudadanos a registrarse para votar

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La Oficina de Elecciones del Condado de Santa Bárbara invita a todos los ciudadanos elegibles a registrarse para votar en la próxima Elección General que se llevará a cabo el martes 3 de noviembre. El último día para registrarse para votar en la Elección General del 3 de noviembre de 2026 es el 19 de octubre de 2026.
El secretario del registro de votantes del condado de Santa Bárbara, Joe Holland, enfatiza: “Es importante registrarse para votar y verificar que su registro de votante sea preciso”.
Para ser elegible para votar, la persona debe ser ciudadana de los Estados Unidos y tener al menos 18 años el día de la elección. Los votantes pueden verificar la precisión de los datos de su registro electoral, incluyendo su dirección residencial y postal, en el sitio web de la Secretaría de Estado de California o en el sitio web de la Oficina de Elecciones del Condado de Santa Bárbara: sbcvote.com. Para realizar actualizaciones de dirección y otros cambios en el registro de votantes, o para que los ciudadanos elegibles se registren para votar, visite el registro de votantes: Secretario de Estado de California.
Si prefiere registrarse para votar utilizando un formulario en papel, puede encontrar tarjetas de registro de votantes en diversos lugares, como oficinas electorales, la mayoría de las oficinas de correos y bibliotecas públicas. Las tarjetas se pueden devolver, sin costo de envío, a la Oficina de Elecciones del Condado de Santa Bárbara.
Las Oficinas de Elecciones del Condado de Santa Bárbara se encuentran en:
- Oficina Principal de Elecciones de Santa Bárbara (Santa Barbara Elections Main Office)
(4440-A Calle Real) Lunes a viernes, de 8 a. m. – 5 p. m. y el sábado 31 de octubre de 8 a. m. – 2 p. m.
- Sucursal de la Oficina de Elecciones de Santa María (Santa Maria Elections Branch Office)
(511 Lakeside Parkway, Ste. 134) Lunes a viernes, de 8 a. m. – mediodía y de 1 p. m. – 5 p. m. a partir del 5 de octubre y el sábado 31 de octubre de 8 a. m. – 2 p. m.
Se puede contactar con la Oficina de Elecciones del Condado de Santa Bárbara mediante sbcvote.com o llamando al 800-722-8683.