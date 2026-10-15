Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, CA) — El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara (County Health) emite una Alerta de Salud debido al Aviso de Calor emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y a los posibles cortes de suministro eléctrico por motivos de seguridad pública (PSPS, por sus siglas en inglés) anunciados por Southern California Edison y Pacific Gas & Electric para algunas zonas del condado de Santa Bárbara.

Hay un aviso de calor vigente desde el jueves 15 de octubre a las 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. del sábado 17 de octubre, con temperaturas que se prevé que alcancen los 95 °F.

Habrá un aviso de riesgo de incendios vigente el viernes 16 de octubre, desde la mañana hasta la tarde, en las montañas del interior del condado de Santa Bárbara.

County Health insta a los residentes a adoptar las medidas de precaución necesarias para evitar enfermedades relacionadas con el calor, como el agotamiento por calor y el golpe de calor.

Cuide a las personas vulnerables. Preste atención a quienes podrían no ser conscientes del peligro o no ser capaces de reaccionar en consecuencia, especialmente las personas mayores, los niños pequeños y las mascotas. Vaya a ver cómo están sus vecinos.

Preste atención a quienes podrían no ser conscientes del peligro o no ser capaces de reaccionar en consecuencia, especialmente las personas mayores, los niños pequeños y las mascotas. Vaya a ver cómo están sus vecinos. Use ropa adecuada. La ropa ligera, de colores claros y holgada es la más recomendable.

La ropa ligera, de colores claros y holgada es la más recomendable. Beba abundantes líquidos fríos y sin alcohol , especialmente bebidas sin azúcar ni cafeína. No espere a tener sed para beber.

, especialmente bebidas sin azúcar ni cafeína. No espere a tener sed para beber. Limite las actividades al aire libre. Planifique estas actividades durante las horas más frescas del día, como por la mañana y por la noche. Asegúrese de usar protector solar y descansar con frecuencia.

Planifique estas actividades durante las horas más frescas del día, como por la mañana y por la noche. Asegúrese de usar protector solar y descansar con frecuencia. Tome descansos regulares a la sombra o en una habitación con aire acondicionado. Pasar unas horas en un espacio con aire acondicionado puede ayudar a mantener el cuerpo más fresco. Tomar una ducha o un baño frío también puede ayudar.

Pasar unas horas en un espacio con aire acondicionado puede ayudar a mantener el cuerpo más fresco. Tomar una ducha o un baño frío también puede ayudar. Si no tiene aire acondicionado, considere pasar al menos parte del día en otro espacio fresco. Los ventiladores eléctricos pueden proporcionar comodidad, pero cuando la temperatura supera los 90 °F, no previenen las enfermedades relacionadas con el calor.

Si trabaja al aire libre, asegúrese de tomar descansos frecuentes en un área con sombra o en una habitación con aire acondicionado, si es posible. Manténgase hidratado y diríjase a un lugar más fresco si siente signos de agotamiento por calor.

asegúrese de tomar descansos frecuentes en un área con sombra o en una habitación con aire acondicionado, si es posible. Manténgase hidratado y diríjase a un lugar más fresco si siente signos de agotamiento por calor. Conozca los signos del agotamiento por calor. Si alguien se siente mareado, tiene náuseas o suda mucho, llévelo de inmediato a un lugar más fresco.

Si alguien se siente mareado, tiene náuseas o suda mucho, llévelo de inmediato a un lugar más fresco. Conozca los signos de un golpe de calor. El golpe de calor es mucho más grave que el agotamiento por calor. Los síntomas son similares a los del agotamiento por calor, pero también pueden incluir piel caliente y enrojecida. La persona suele dejar de sudar y tener la piel seca. Si sospecha que alguien está sufriendo un golpe de calor, llame al 911 de inmediato. ¡El golpe de calor pone en peligro la vida!

El golpe de calor es mucho más grave que el agotamiento por calor. Los síntomas son similares a los del agotamiento por calor, pero también pueden incluir piel caliente y enrojecida. La persona suele dejar de sudar y tener la piel seca. Si sospecha que alguien está sufriendo un golpe de calor, llame al 911 de inmediato. ¡El golpe de calor pone en peligro la vida! Nunca deje a los niños solos en los vehículos. Incluso en días templados, la temperatura interior de un vehículo puede alcanzar niveles mortales en cuestión de minutos.

Incluso en días templados, la temperatura interior de un vehículo puede alcanzar niveles mortales en cuestión de minutos. En caso de un incendio cercano, evite la exposición al humo. El humo puede aumentar el calor y el estrés físico.

Proteja a las mascotas durante el calor extremo

Las mascotas también son vulnerables a las enfermedades relacionadas con el calor y pueden sufrir un golpe de calor rápidamente. Los Servicios para Animales recuerdan a los propietarios de mascotas lo siguiente:

La hidratación es fundamental. Asegúrese de que sus mascotas tengan acceso a agua fresca y limpia en todo momento. Mantenga sus bebederos llenos y a la sombra.

Asegúrese de que sus mascotas tengan acceso a agua fresca y limpia en todo momento. Mantenga sus bebederos llenos y a la sombra. Planifique bien los paseos. Elija las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde y evite las horas de más calor del día. Si el suelo está demasiado caliente para tocarlo con la mano, también lo estará para las patas de su mascota.

Elija las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde y evite las horas de más calor del día. Si el suelo está demasiado caliente para tocarlo con la mano, también lo estará para las patas de su mascota. Proporcione sombra y refugio. Asegúrese de que sus mascotas tengan acceso a áreas frescas y con sombra.

Asegúrese de que sus mascotas tengan acceso a áreas frescas y con sombra. Nunca deje a las mascotas solas en los vehículos. Ni siquiera dejar las ventanillas parcialmente abiertas protegerá a su mascota de sufrir un golpe de calor, o algo peor, durante los días calurosos.

Ayude a las mascotas a combatir el calor: conviértase en familia de acogida

Se buscan con urgencia familias de acogida dispuestas a proporcionar un hogar temporal a las mascotas de los refugios. Los refugios de Santa Bárbara y Lompoc no cuentan con aire acondicionado, por lo que la ayuda de los hogares de acogida es especialmente importante durante los períodos de calor extremo.

Incluso una estancia de corta duración puede ayudar a que una mascota se mantenga fresca, cómoda y segura.

¿Le interesa convertirse en familia de acogida? Llame al 833.422.8413 o visite uno de los refugios.

Para obtener más información sobre cómo prepararse para el calor extremo y los posibles cortes de suministro eléctrico, visite ReadySBC.org.