Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.
SANTA BÁRBARA, CA – 2 de noviembre de 2026
Del 2 de noviembre al 24 de diciembre, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL, por sus siglas en inglés) invita a los miembros de la comunidad a participar en Comida a cambio de multas (Food for Fees). La cual es una campaña anual de recolección de alimentos que ayuda a los usuarios a recuperar el acceso a los servicios de la biblioteca y, al mismo tiempo, brinda apoyo a familias y personas de la comunidad durante la temporada de fiestas decembrinas.
Los usuarios pueden eliminar cargos de sus cuentas donando alimentos no perecederos en cualquiera de las sedes de SBPL o en la Biblioteca Móvil. Las donaciones de alimentos beneficiarán a Unity Shoppe, La Despensa del Pueblo y FARO Center.
¿Cómo funciona?
- Por cada cinco alimentos donados, se les eliminará a los usuarios un cargo por un artículo perdido o dañado con un valor de hasta 35 dólares.
- ¡Cuantos más alimentos dones, más multas podrás eliminar!
- Cada alimento donado puede aplicarse a una reducción de hasta $5 en otras multas y cargos de la biblioteca.
***Ten en cuenta que estos descuentos sobre multas no aplican para los artículos de la colección de Biblioteca de cosas.
Artículos aceptados
- Únicamente alimentos no perecederos, sin abrir y en buen estado.
- Alimentos enlatados, en cajas o recipientes de plástico sellados.
- Productos con fechas de vencimiento claramente indicadas.
No se aceptan frascos de vidrio, alimentos frescos ni productos vencidos.
¡No es necesario tener multas pendientes para participar! SBPL invita a toda la comunidad, no solo a las personas que tengan multas, a donar alimentos y contribuir a marcar la diferencia durante esta temporada de fiestas.
Para obtener más información, visita la página del programa comida a cambio de multas Food for Fees (sbplibrary.org/FoodforFees).
Acerca de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara
La Biblioteca Pública de Santa Bárbara, fundada en 1882, ofrece acceso gratuito a libros, tecnología, programas y recursos para todo el público en general. Invitamos a toda la comunidad a explorar nuestras colecciones, conectarse con otras personas y disfrutar de una amplia variedad de eventos. De los estantes a las calles, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara promueve la alfabetización a través de la comunidad. ¡Somos libros y mucho más!