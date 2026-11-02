Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 2 de noviembre de 2026

Del 2 de noviembre al 24 de diciembre, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL, por sus siglas en inglés) invita a los miembros de la comunidad a participar en Comida a cambio de multas (Food for Fees). La cual es una campaña anual de recolección de alimentos que ayuda a los usuarios a recuperar el acceso a los servicios de la biblioteca y, al mismo tiempo, brinda apoyo a familias y personas de la comunidad durante la temporada de fiestas decembrinas.

Los usuarios pueden eliminar cargos de sus cuentas donando alimentos no perecederos en cualquiera de las sedes de SBPL o en la Biblioteca Móvil. Las donaciones de alimentos beneficiarán a Unity Shoppe, La Despensa del Pueblo y FARO Center.

¿Cómo funciona?

Por cada cinco alimentos donados, se les eliminará a los usuarios un cargo por un artículo perdido o dañado con un valor de hasta 35 dólares.

¡Cuantos más alimentos dones, más multas podrás eliminar!

Cada alimento donado puede aplicarse a una reducción de hasta $5 en otras multas y cargos de la biblioteca.

***Ten en cuenta que estos descuentos sobre multas no aplican para los artículos de la colección de Biblioteca de cosas.

Artículos aceptados

Únicamente alimentos no perecederos, sin abrir y en buen estado.

Alimentos enlatados, en cajas o recipientes de plástico sellados.

Productos con fechas de vencimiento claramente indicadas.

No se aceptan frascos de vidrio, alimentos frescos ni productos vencidos.

¡No es necesario tener multas pendientes para participar! SBPL invita a toda la comunidad, no solo a las personas que tengan multas, a donar alimentos y contribuir a marcar la diferencia durante esta temporada de fiestas.

Para obtener más información, visita la página del programa comida a cambio de multas Food for Fees (sbplibrary.org/FoodforFees).

Acerca de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara, fundada en 1882, ofrece acceso gratuito a libros, tecnología, programas y recursos para todo el público en general. Invitamos a toda la comunidad a explorar nuestras colecciones, conectarse con otras personas y disfrutar de una amplia variedad de eventos. De los estantes a las calles, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara promueve la alfabetización a través de la comunidad. ¡Somos libros y mucho más!