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María Gardner | Credit: Courtesy

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Condado de Santa Bárbara se complace en anunciar que María Gardner ha sido seleccionada como la próxima directora del Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services) después de un extenso proceso de reclutamiento. Se prevé que Gardner asuma su nuevo cargo, sujeto a la aprobación formal de la Junta de Supervisores el 10 de noviembre.

El Departamento de Servicios Sociales es una de las agencias de servicio público más grandes del condado y ofrece programas esenciales que brindan apoyo a niños, familias, adultos mayores y residentes en situación de vulnerabilidad. Sus servicios incluyen CalFresh, CalWORKs, la determinación de elegibilidad para Medi-Cal, los servicios de protección infantil, los servicios de protección para adultos y el desarrollo de la fuerza laboral. Todos estos programas contribuyen a fortalecer la estabilidad y el bienestar de la comunidad.

Gardner cuenta con más de 30 años de experiencia en el Departamento de Servicios Sociales del condado de Santa Bárbara. Comenzó su trayectoria como trabajadora social de primera línea en los Servicios de Bienestar Infantil y ascendió hasta ocupar el cargo de subdirectora. Más recientemente, se desempeñó como directora de Finanzas y Administración del Departamento. En sus puestos directivos, ha encabezado importantes transformaciones organizacionales, fortalecido las alianzas entre distintos sectores, ampliado el acceso a los servicios de protección social y apoyado programas que atienden a más de 179,000 residentes.

Durante su trayectoria, dirigió la implementación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act) por parte del Departamento y contribuyó a reducir en un 25 % la tasa de personas sin seguro médico del condado en un período de dos años. También ayudó a aumentar en un 75 % la participación en CalFresh en cinco años mediante mejoras en los servicios e innovaciones en los programas reconocidas por el estado.

“Durante más de 30 años, he tenido el privilegio de servir a los residentes del condado de Santa Bárbara. Mi principal guía profesional siempre ha sido marcar una diferencia significativa en la vida de las personas a las que atendemos”, expresó Maria Gardner, quien asumirá la dirección de Servicios Sociales. “Me honra haber sido seleccionada para este cargo y espero continuar trabajando para fortalecer los sistemas, ampliar el acceso a los servicios y promover una atención integral centrada en la persona, en colaboración con nuestro dedicado personal, las organizaciones comunitarias y los líderes del condado”.

A lo largo de su carrera, Gardner ha recibido reconocimiento por su gestión responsable de los recursos financieros, su capacidad para resolver problemas complejos y su labor en la implementación de iniciativas estatales y federales que mejoraron la prestación de servicios y la eficiencia.

“Maria Gardner es una líder extraordinaria cuya experiencia de décadas, profundo conocimiento institucional y compromiso con nuestros residentes la preparan excepcionalmente bien para dirigir el Departamento de Servicios Sociales”, señaló Bob Nelson, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Santa Bárbara. “De cara al futuro, también expresamos nuestro profundo agradecimiento a Daniel Nielson, cuyo liderazgo constante, compasión y dedicación guiaron al Departamento durante algunos de los momentos más difíciles de la historia reciente de nuestro condado. Su legado de servicio, innovación y compromiso inquebrantable con los residentes en situación de vulnerabilidad ha dejado una huella duradera tanto en esta organización como en la comunidad a la que sirve”.

Daniel Nielson anunció su jubilación a principios de este año, tras 13 años como director de Servicios Sociales. Durante su gestión, dirigió el departamento más grande del condado durante importantes emergencias, entre ellas el flujo de escombros de Montecito y la respuesta a la pandemia de COVID-19. También supervisó las labores de recuperación financiadas mediante la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, American Rescue Plan Act) y asesoró a nuevos líderes del ámbito de los servicios humanos. El condado agradece sus años de servicio dedicado y le desea una jubilación plena y satisfactoria.

Acerca del Departamento de Servicios Sociales

El Departamento de Servicios Sociales administra programas esenciales que incluyen CalFresh, CalWORKs, la determinación de elegibilidad para Medi-Cal, los Servicios de Apoyo en el Hogar (In-Home Supportive Services), los servicios de bienestar infantil, los servicios de protección para adultos, el desarrollo de la fuerza laboral y los programas de asistencia general. El Departamento está comprometido con la equidad, la rendición de cuentas, la excelencia en el servicio y los enfoques colaborativos que mejoran la vida de las personas y las familias en todo el condado de Santa Bárbara.