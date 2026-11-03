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El histórico Depósito de Trenes de Goleta permanece abierto a pesar  de la instalación temporal de cercas 

Centro de Visitantes y paseos en tren continúan disponibles

Author Image By La Ciudad de Goleta
Tue Nov 03, 2026 | 12:43pm
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Protective fencing at historic Goleta Depot | Credit: Courtesy

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GOLETA, CA, 30 de Octubre de 2026 – Con el fin de proteger y preservar el histórico Depósito de  Trenes de Goleta ante los efectos de las lluvias, la Ciudad de Goleta instaló cercas y colocó sacos  de arena alrededor de la propiedad ubicada en 300 N. Los Carneros Road. Aunque el edificio del  

museo del histórico Depósito permanecerá cerrado temporalmente durante esta temporada, el  Centro de Visitantes y los paseos en tren continúan disponibles. 

Natasha Casias, miembra de la Junta de Síndicos del Museo del Ferrocarril de la Costa Sur, dijo:  “Aunque la cerca protectora puede cambiar temporalmente la apariencia de la propiedad histórica y  el acceso a ciertas áreas, el Museo del Ferrocarril de la Costa Sur sigue comprometido con recibir  visitantes y preservar el patrimonio ferroviario de Goleta. Como organización sin fines de lucro  apoyada por voluntarios dedicados, el museo continúa con su misión de servir a la comunidad y  brindar experiencias memorables a visitantes de todas las edades.” 

Las cercas han provocado algunos ajustes en el acceso peatonal y los caminos en la propiedad. Sin  embargo, los visitantes aún pueden acceder a áreas designadas dentro de los terrenos del museo y  disfrutar de las actividades que han hecho del Depósito un destino favorito para las familias locales. 

El museo continúa abierto los sábados y domingos de 12:00 p.m. a 4:00 p.m., con el último  viaje en tren saliendo a las 3:45 p.m., si el clima lo permite. Para obtener más información, visite  http://www.GoletaDepot.org. &nbsp;

El museo también se está preparando para su 34ª evento anual del Tren del Bastón de Caramelo,  una querida tradición festiva de cinco fines de semana programada desde el sábado 28 de  noviembre hasta el domingo 27 de diciembre de 2026. Próximamente se anunciarán más detalles  sobre el evento navideño de este año. 

El Museo del Ferrocarril de la Costa Sur en el Histórico Depósito de Goleta celebró recientemente su  45º aniversario del traslado histórico del Depósito de Kellogg Field a su ubicación actual en Los  Carneros Park. La celebración marcó un hito importante para preservar una pieza valiosa de la  historia ferroviaria de Goleta.

Tue Nov 03, 2026 | 20:50pm
https://www.independent.com/2026/11/03/el-historico-deposito-de-trenes-de-goleta-permanece-abierto-a-pesar-de-la-instalacion-temporal-de-cercas/

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