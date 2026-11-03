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SANTA BÁRBARA, CA – 30 de octubre de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara solicitará propuestas de solicitantes elegibles para sus programas de financiamiento de Servicios Humanos y de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG por sus siglas en inglés) correspondientes a los años fiscales 2028 y 2029. Hay aproximadamente $852,000 disponibles en subvenciones de Servicios Humanos y CDBG para apoyar a organizaciones locales sin fines de lucro que brindan servicios sociales a personas o familias, todos en beneficio de los residentes de la Ciudad de Santa Bárbara con ingresos bajos y moderados.

El 5 de noviembre se llevará a cabo un taller virtual obligatorio para los solicitantes de los programas de Servicios Humanos y de Servicios Públicos de CDBG. Las personas que asistan deben ser miembros del personal que participen directamente en la preparación de las solicitudes de subvención. Después de registrarse, recibirán un correo electrónico de confirmación con información para unirse al seminario web.

Taller virtual de solicitud de subvenciones de CDBG y Servicios Humanos

Jueves, 5 de noviembre de 2026

3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Regístrese para el taller

A partir del 6 de noviembre de 2026, se podrá acceder a la solicitud en línea en la página de financiamiento de Servicios Humanos y CDBG de la Ciudad.

Fecha límite para presentar solicitudes: 10 de diciembre de 2026, a las 4:30 p.m., sin excepciones.

Es responsabilidad de cada solicitante asegurarse de que la solicitud esté completa y presentarla en línea a más tardar en la fecha límite. No se aceptarán solicitudes incompletas, y la aceptación de una solicitud no garantiza la concesión de fondos.

Para conocer todos los requisitos y los detalles del proceso de financiamiento, comuníquese con el personal del Programa de Subvenciones Comunitarias al (805) 564-5512 o visite la página de CDBG & Human Services (SantaBarbaraCA.gov/CDBGprogram).

Contacto: Caroline Paine, Gerente de servicios de vivienda y personas sin hogar (Housing and Homeless Services Manager)

Telefono: (805) 564- 5491

Correo Electronico: CPaine@SantaBarbaraCA.gov