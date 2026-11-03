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GOLETA, CA, 3 de noviembre de 2026 – ¡Todos a bordo para celebrar un acontecimiento histórico y emocionante para nuestra ciudad y toda la región! Después de años de planificación, preparación y construcción, la ceremonia de corte de listón de la Estación de Tren de Goleta se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2026, a las 10:00 a.m., en 27 S. La Patera Lane.

Acompañe a la Ciudad de Goleta y a la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG, por sus siglas en inglés) para celebrar esta ocasión especial. Escuche a los oradores hablar sobre cómo se llevó a cabo el proyecto y lo que representa para la región, disfrute de algunos refrigerios y recorra las instalaciones de la estación. Habrá interpretación al español disponible.

La alcaldesa Paula Perotte expresó: “Nos emociona muchísimo poder mostrarles nuestra hermosa y nueva Estación de Tren de Goleta. Se dedicó mucho tiempo, cuidado y atención a cada detalle de este proyecto, y el resultado es algo de lo que todos podemos sentirnos orgullosos. Muchas personas y organizaciones, en todos los niveles, contribuyeron a hacer realidad esta visión. Esperamos que nos acompañen para reconocer esos esfuerzos y celebrar con nosotros este importante acontecimiento”.

La nueva estación de tren, que ofrece servicios completos y conexión entre distintos medios de transporte, está ubicada junto al andén actual de Amtrak y representa un proyecto transformador para nuestra región. El lema de la Estación de Tren de Goleta es “Donde todos los caminos se conectan”, y refleja la visión detrás de esta estación. El proyecto crea una instalación permanente de servicios completos para pasajeros de tren, diseñada para hacer que viajar en tren sea más conveniente y esté mejor conectado con la red de transporte regional.

Después de la ceremonia de corte de listón, se invitará a los asistentes a ingresar para conocer por primera vez el interior de la estación y sus alrededores. Entre sus principales instalaciones y características se incluyen:

• Una sala comunitaria.

• Un espacio para bicicletas.

• Dos estructuras de juego para que los niños puedan trepar.

• Quioscos informativos.

• Dos nuevas paradas de autobús.

• 13 estaciones de carga para vehículos eléctricos.

• Áreas de plaza.

• Jardines y áreas verdes con 100 árboles.

• Señalización interpretativa sobre plantas nativas, con información cultural de los pueblos chumash.

La estación fue diseñada y construida de acuerdo con las normas vigentes de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Además, sus paneles solares instalados en el techo proporcionan la mayor parte de la energía que necesita.

El estacionamiento para la ceremonia será limitado. Habrá espacios al otro lado de la calle, a lo largo de S. La Patera Lane y en las áreas circundantes. Le recomendamos salir con tiempo adicional para llegar y, de ser posible, considerar utilizar el autobús, compartir el automóvil o llegar en bicicleta.

¡Esperamos verlos el 16 de diciembre!

Acerca de la Estación de Tren de Goleta

Este proyecto de 32 millones de dólares representa un avance en la inversión estatal y regional a largo plazo en el servicio ferroviario de pasajeros a lo largo del corredor ferroviario de 351 millas Los Ángeles–San Diego–San Luis Obispo (LOSSAN, por sus siglas en inglés), que conecta comunidades en todo el sur de California y la Costa Central.

SBCAG obtuvo 17.9 millones de dólares para el proyecto a través del Programa de Capital para el Transporte Público y el Ferrocarril Interurbano de California (Transit and Intercity Rail Capital Program), un programa estatal que invierte en proyectos destinados a ampliar y mejorar los servicios ferroviarios y de transporte público.

La Ciudad de Goleta aportó $7.8 millones de otros fondos municipales para el diseño y la construcción, así como $6.7 millones para adquirir el terreno donde se construyó la estación.

La estación terminada es el resultado de años de colaboración entre la Ciudad de Goleta, SBCAG, el Estado de California y sus socios ferroviarios regionales. Este esfuerzo conjunto busca ofrecer una alternativa adicional de transporte para el Condado de Santa Bárbara y respaldar la inversión continua en el servicio ferroviario de pasajeros.

Cronología del proyecto

• 2017: Comienza a tomar forma la visión de construir una nueva estación de tren. • 2018: La Ciudad adquiere el terreno y se formaliza el acuerdo de financiamiento con SBCAG. • 2019: Se aprueba el Plan Maestro del Área de la Estación.

• 2020: El Concejo Municipal selecciona el diseño con temática tradicional (“Traditional Theme”).

• 2021: La Junta de Revisión de Diseño (Design Review Board) aporta sus comentarios y recomendaciones sobre el diseño.

• 2022: Se aprueban el Informe de Impacto Ambiental y el Programa de Monitoreo y Reporte de Medidas de Mitigación. La Ciudad aprueba una aportación complementaria de 1 millón de dólares y presenta los planos al Departamento de Construcción.

• Septiembre de 2024: Se inicia oficialmente la construcción del proyecto.

• 16 de diciembre de 2026: Ceremonia de corte de listón de la Estación de Tren de Goleta. Para obtener más información, visite: http://www.CityofGoleta.org/TrainDepot.